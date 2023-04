Airbags op duizenden Audi Q4 E-Tron deugen niet

Door: BV

Airbags waren al verantwoordelijk voor de grootste terugroepactie uit de geschiedenis. En voor sommige automerken blijven ze maar problemen opleveren. De zij-airbags bij een aantal Audi Q4 E-Tron-modellen kan bij de ontplooiing scheuren. Dan blazen ze niet en en werken ze dus ook niet. Daarom moeten duizenden Audi Q4 E-Trons weer naar de dealer. Tenminste: in Amerika. Daar zijn de normen strenger. Of getroffen auto’s ook in Europa teruggeroepen worden, is niet duidelijk. Automerken doen terugroepacties immers veeleer om legale dan om ethische of praktische redenen.

Niks mis met de airbag, wel met de bouwkwaliteit

De defecte airbags zitten aan boord van auto’s van modeljaren 2022 en 2023. Alhoewel er met de airbags zelf eigenlijk niks mis is. Het probleem is dat de gordijnairbags bij het uitvouwen de deurafdichting kunnen vervormen. Daardoor komt metaal bloot te liggen, wat de airbag kan scheuren. Dan bieden de plofkussens vanzelfsprekend niet de vereiste bescherming bij een ongeval. Volgens Audi zelf kan het probleem wordt het probleem veroorzaakt door een deurafdekking die niet vlak ligt - wat kan voorvallen wanneer metalen delen van de carrosserie een beetje overlappen in de buurt van de B-stijl. Dat ruikt naar onnauwkeurig assemblagewerk, maar de oplossing is gelukkig erg simpel. Een beetje plakband op een strategische plaats zou het euvel verhelpen.

Audi ontdekte het euvel zelf tijdens een test in november van vorig en het blokkeerde toen naar eigen zeggen alle auto’s die in productie zijn. Toch zijn auto’s die gebouwd zijn tussen 20 september 2021 en 9 januari 2023 getroffen.