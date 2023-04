Volkswagen: Golf krijgt géén opvolger

Door: BV

De Volkswagen Golf is dé Europese verkoopstopper van… goh, pakweg de jongste vijftig jaar. Op papier heeft het model al acht productgeneraties achter de kiezen. Maar het model krijgt volgens de huidige VW-topman Thomas Schäfer in het Duitse Automobilwoche géén opvolger meer.

Zoals gezegd: de Golf stond bijna veertig jaar bovenaan de Europese verkooptabellen. Pas vorig jaar moest hij zijn koppositie afstaan. Hij nestelt zich weliswaar nog altijd hoog in de Europese top-10, maar hij vecht tegenwoordig voor een podiumplaats. Schäfer zegt dan ook dat de huidige generatie de laatste zal zijn met een verbrandingsmotor. De opvolger wordt anders én louter elektrisch. De deur blijft op een kier, met het zinnetje dat Volkswagen de vinger aan de pols van de marktevolutie houdt. Ongetwijfeld een verwijzing naar de mogelijke ontwikkeling van biobrandstoffen. Iets waar Volkswagen via Porsche overigens fors in investeert.

Géén echt nieuw model, duur en veel kritiek op materiaalkeuze

Dat de Golf een tanende populariteit kent, zal bij Volkswagen wellicht niemand verrassen. Je kan zelfs argumenteren dat het in het beleid past. De huidige, achtste generatie gebruikt immers nog alle cruciale componenten van de zevende generatie. Met inbegrip van het onderstel en de koetswerkstructuur. Je kan eigenlijk net zo goed zeggen dat de huidige generatie een sterk doorgedreven facelift is van de vorige generatie. Bovendien werden de aanpassingen die wél gebeurden niet door iedereen gesmaakt. Volkswagen kreeg veel kritiek op de ergonomie (het ontbreken van allerlei fysieke knoppen) en de materiaalkeuze. Cru gesteld: de Golf werd (fors) duurder, terwijl veel aanpassingen bedoeld leken om de productieprijs voor de fabrikant omlaag te halen. Is de teloorgang van het model dan onverwacht?

De Golf is straks stokoud

De huidige Golf werd eind 2019 op de markt losgelaten, maar z’n structuur dateert dus al van 2012, toen generatie 7 werd voorgesteld. Volgend jaar staat alweer een grondige opfrisbeurt op de kalender. Eentje waarin Volkswagen wat kritiek op de gebruikte materialen wil pareren. In die vorm zou de Golf het kunnen uitzingen tot het einde van het decennium. Dan is hij eigenlijk 18 jaar oud.

Speciale elektrische auto’s maken, werkt niet

Schäfer denkt trouwens dat de naam Golf wel terugkomt op een elektrisch model. Net als de GTI-monniker overigens. ‘Iconische namen zullen we niet opgeven”. De radicale stijlrichting van de ID-reeks beschouwt VW inmiddels als een mislukking (vandaar dat de aangekondigde compacte ID.2 er eigenlijk uitziet als een Polo). Nu lijkt ook het marketingverhaal van het complete ID-submerk klaar voor de bijl.