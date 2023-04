Eén van de grootste schuurvondsten ter wereld: 230 exclusieve klassiekers verstopt in Nederland

Door: BV

De (auto)wereld heeft een aanhoudende fascinatie met schuurvondsten. Oude auto’s van soms onschatbare waarde die door de geschiedenis vergeten zijn en plots weer opduiken. Een schuurvondst met 60 exclusieve klassiekers in 2014 in Frankrijk was één van de bekendste. De waarde liep in de tientallen miljoenen euro’s. Nu is in het Nederlandse Dordrecht zo’n ‘geheime collectie’ ontwaard.

Een verzamelaar bouwde een collectie van maar liefst 230 wagens op. Ze stonden in twee loodsen en een kerk in Dordrecht. Zelfs de buren hadden geen flauw idee van de schatten die er verstopt zaten. Maar de eigenaar, ene meneer Palmen, is inmiddels op leeftijd en moet z’n collectie van de hand doen.

Palmen Barn Find

De collectie is wat je zou omschrijven als ‘eclectisch’. Het is een allegaartje van modellen met een verschillende positionering, leeftijd of uitvoering. Ze staan onder stof, maar zouden grotendeels in een originele staat zijn. En er zitten absolute pareltjes tussen. Zo is er een Lancia Aurelia B24 Convertible ontdekt, staat er een Mercedes 300 S Roadster, een Ferrari 365 GT, Alfa Romeo Zagato, een Delahaye 135M Convertible en staan er maar liefst acht (!) auto’s van het superluxueuze Franse merk Facel Vega.

De collectie wordt door Gallery Aardeling geïnventariseerd en klaargemaakt voor veiling bij Classiccarauctions. De online veiling start op 19 mei. Daarvoor zijn er kijkdagen.

Beeld: Gallery Aardeling