Praten nieuwe Skoda’s straks met voetgangers?

Door: BV

Rijhulpsystemen spelen in moderne auto’s een steeds grotere rol. En naarmate de systemen steeds meer rijfuncties overnemen, zullen de auto’s ook steeds meer rekening moeten houden met de reacties van andere weggebruikers. Skoda denkt dat dat kan door LED-informatieborden in de auto’s van morgen in te werken. Ze zijn ontwikkeld met het Instituut voor Informatica, Robotica en Cybernetica van de Tsjechische Technische Universiteit in Praag (CIIRC), de Technische Universiteit van München en Skoda zelf.

De kust is veilig

Een verplicht informatiepaneel dat de plaats van de namaakgrille van de elektrische Enyaq iV inneemt, moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat voetgangers beter begrijpen wat de auto doet. Een geanimeerde afbeelding maakt duidelijk dat de auto de voetganger heeft opgemerkt. Wanneer de auto de voetganger ruimte laat om over te steken, zal een groene animatie met pijlen en een wandelend mannetje dat ook duidelijk maken.

Omgekeerd - wanneer de auto terug zal vertrekken, zal een grille met rode achtergrond en rode gevaarsdriekhoeken duidelijk maken dat je beter niet meer voor de auto loopt.

Veiliger, in theorie

Het gaat uiteraard nog om concept-technologie die nog niet beschikbaar is op serieproductiemodellen. Zoals steeds het geval is, wordt vooral geschermd met de mogelijke baten voor de veiligheid. Skoda is van mening dat dergelijke technologie het aantal aangereden zwakke weggebruikers gevoelig zou kunnen verminderen. Cijfers die uiteraard helemaal niet getoetst zijn aan reëele situaties.

Het samenspel tussen de zelfrijdende auto - die zelf maar bitter weinig vooruitgang lijkt te boeken (ze waren beloofd tegen 2017) - en de rest van het verkeer, blijft zorgen baren. Skoda is lang niet de eerste fabrikant die denkt dat schermen die aangeven wat de auto precies van plan is, kunnen helpen. Moederhuis Volkswagen experimenteerde eerder al met slimme verlichting, Mercedes heeft projectiesystemen in huis en ook Jaguar volgde eerder al een gelijkaardig pad, met een auto die ogen had.