Parkeergarages gevaarlijk omdat nieuwe auto’s te zwaar zijn

Door: BV

Ophef in Engeland, waar een klokkenluider beweert dat het slechts een kwestie van tijd is voor een parkeergarage rampgebied wordt. De man beweert dat auto’s nu zo zwaar geworden zijn dat de garages waarin ze geparkeerd worden, ze misschien niet meer kunnen dragen. Vooral de loodzware elektrische auto is kop van jut.

Kwestie van tijd voor een ramp gebeurt

In The Telegraph zegt Chris Whapples, een ingenieur die zich specialiseert in parkeergarages, dat het groeiende aantal elektrische auto’s ervoor kunnen zorgen dat parkeergarages en -torens in elkaar stuiken. De man maakt zich vooral zorgen om oudere parkeerstructuren. Die zijn niet alleen niet berekend op het huidige autogewicht, maar werden blijkbaar ook vaak nonchalant gebouwd. “Ze hebben daardoor vaak ingebouwde defecten”, verklaart de man nog.

Elektrische gezinswagen dubbel zo zwaar dan berekend gewicht

Parkeergarages uit de jaren zestig en zeventig, lopen ogenschijnlijk het grootste risico. Terwijl een huidige Tesla Model 3 - niet eens een erg grote EV - 1.672kg weegt, woog een Ford Cortina (een typische middenklasser vijftig jaar geleden) slechts 768kg. Dat is de helft. En dat terwijl het aantal parkeerplaatsen sindsdien uiteraard niet halveerde.

Extra richtlijnen en beperkingen nodig

In Engeland wordt intussen naarstig gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor de bouw van parkeerstructuren. Die zal inhouden dat parkeerstructuren een vloer moeten krijgen die een belasting van 3 kilonewton per vierkante meter aankan. Momenteel is dat nog 2,5 kilonewton (maar in de voorbije decennia was het wellicht minder). De British Parking Association, de koepelfederatie van parkeeruitbaters, werkt intussen aan meer bewustwording onder haar leden. Die worden geadviseerd om meer te investeren in onderhoud, het aantal auto’s in haar parkings te beperken of een gewichtslimiet op te leggen.