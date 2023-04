14 miljoen voor duurste nummerplaat ter wereld

Door: BV

In ons land kost een gepersonaliseerde nummerplaat precies 1.000 euro. Ze zijn een groot succes. Zo’n groot succes dat de regering even besliste om de prijs ervan te verdubbelen, maar daar vervolgens weer op terug moest komen omdat ze plots nauwelijks nog werden aangevraagd. 2.000 euro is duidelijk meer dan de Belg voor een nummerbord wil uitgeven. Maar elders ter wereld wordt soms met andere bedragen gegoocheld.

Speciale nummerplaten per opbod

Er zijn enkele landen waar speciale kentekens per opbod worden verkocht. Dat is onder meer zo in Dubai. Daar ging kenteken P7 vorige week onder de hamer bij Emirates Auction LLC. De plaat werd afgeklopt op 55 miljoen dirham, of zo’n 13,6 miljoen euro. Het is meteen de duurste nummerplaat ter wereld. Het vorige record stond op 12,9 miljoen. Dat werd in 2008 betaald voor het cijfer ‘1’ in Abu Dhabi. De nummerplaat gaat het Guinness Book of World Records in. Wie de. nieuwe eigenaar van de nummerplaat is, is niet bekend. De nummerplaat in Dubai is net als in België gekoppeld aan de eigenaar en hoort niet vast bij het voertuig, zoals in sommige landen wel het geval is. Ze kan dus onbeperkt worden overgedragen op verschillende auto’s, zolang de titularis ervan niet verandert.

Voor het goede doel

De opbrengst van de nummerplaat komt ten goede aan een voedselhulpinitiatief van sjeik Mohammed bin Rashid, die al dan niet toevallig ook de autoritaire plak zwaait in Dubai. De organisatie biedt voedselhulp, vooral in Azië, maar heeft ook opvoedingsprogramma’s en werkt bijvoorbeeld ook rond vaccinatie.