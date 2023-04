ID.7: het elektrische vlaggenschip van VW

Door: BV

Volkswagen onthult op het Autosalon van Shanghai z’n ID.7. Die wordt voorgesteld als een ‘krachtige sedan’, maar het is eigenlijk een hatchback. Met een vijfde deur dus. En met doorlopende achterlichten die alleen rood zijn wanneer ze oplichten.

Luxe uitstraling

De vijfdeurs wordt het voorlopige vlaggenschip van het elektrische gamma van de constructeur uit Wolfsburg. Dat wil zeggen dat groot is: 4,96 meter lang, 1,86m breed en ook nog altijd 1,54 meter hoog. Ter vergelijking: dat is 20 centimeter langer en 8 centimeter hoger dan de huidige VW Passat Variant. Erg veel aandacht is besteed aan de aerodynamische eigenschappen van het koetswerk. Dat heeft vooraan onder meer luchtgordijnen (openingen in de voorbumpers die uitkomen in de wielkasten), een afgewerkte wagenbodem en verzonken deurgrepen.

Over dat koetswerk gesproken: een glanzend zwart dak en aluminiumkleurige raambogen zouden voor een luxueuze uitstraling moeten zorgen. Details van Europese versies zijn er nog niet, maar het heeft er alle schijn van dat die stijlelementen standaard worden. Waar je wel voor moet bijbetalen: een panoramisch dak dat je kan dimmen met een druk op de knop.

Minimalistisch interieur

Aan de binnenzijde is het minimalisme troef. En wie al eens z’n blik liet glijden op één van de andere elektrische modellen van de groep, zal meteen de belangrijkste componenten herkennen. Volkswagen geeft geen centen uit aan nieuwe bedieningselementen. Voor de neus van de bestuurder zit alleen een klein scherm dat verplichte informatie (zoals de snelheid) weergeeft. Maar centraal in het dashboard zit een 15” groot scherm à la Tesla. Volkswagen belooft premium materialen en een zwevende middenconsole. En de verluchting krijgt roosters die zichzelf automatisch openen en sluiten, wat je kan aanzien als een knipoog naar de Phaeton - het ter ziele gegane conventioneel (thermisch) aangedreven topmodel van het merk. Het systeem kan zelfs de ventilatierichting dynamisch laten veranderen. Precies of je zit voor een ventilator.

Tot 700km ver op één lading

Onder het plaatwerk zit voor de zoveelste keer het MEB-platform. Dat wordt beschikbaar met een accu van 77 kWh (82 kWh bruto) voor 615km rijbereik. Nog verder rijden kan ook, met een 86 kWh (91 kWh bruto) accu die volgens de optimistische WLTP-cyclus 700km bereik belooft. Voor de aandrijving wordt een elektromotor met 210 kW (286pk) en 550Nm gebruikt. Maar details over de prestaties geven de Duitsers nog niet prijs.

De ID.7 zal bijna overal te wereld te koop worden aangeboden. China en Europa bijten dit najaar de spits af. Met elk een eigen fabriek overigens - de Europese versies zouden op Duitse bodem (in Emden) gebouwd worden.