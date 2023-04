Polestar 4: SUV-coupé van 60.000 euro zonder achterruit

Door: BV

De nieuwste Polestar heet ‘4’. Die komt na de 1, 2 en 3. De Chinees-Zweedse autobouwer gebruikt dus een chronologische manier van nummeren, eerder dan een meer gebruikelijke naamgeving op basis van grootte of positionering. Dat levert de wat eigenaardige situatie op dat deze ‘4’ op vlak van afmetingen en prijs tussen de huidige Polestar 2 en de reeds aangekondigde SUV Polestar 3 in komt.

En de eigenaardigheden stoppen daar niet. Een crossover met coupé-allures zien we tegenwoordig wel vaker. Maar die hebben meestal wel een achterruit. Polestar besloot hier dat ze die niet nodig hebben. In plaats van een kleine, nietszeggende achterruit te monteren - wat zo te zien wel had gekund - wordt het paneel gewoon in koetswerkkleur gespoten. Ter compensatie wordt het glazen dakpaneel verder doorgetrokken. Volgens Polestar zorgt het weglaten van de achterruit voor een uniek gevoel voor de achterpassagiers.

En de binnenspiegel?

De binnenspiegel - die trouwens geen verplichte uitrusting is - zit er wel. Het is een exemplaar dat conventioneel kan spiegelen - wanneer je de achterbank wil zien bijvoorbeeld. Maar het is toch de bedoeling dat je hem gebruikt in z’n digitale vorm. Dan projecteert hij beeld van een camera bovenop de achterklep. Elders om de auto zitten trouwens nog 11 camera’s.

Voor de tweede keer op 24 uur tijd kunnen we het interieur van een nieuwe elektrische auto omschrijven als ‘strak en minimalistisch’ (zie de VW ID.7). Andermaal wordt het dashboard gedomineerd door een groot centraal scherm. Hier heeft het een schermdiameter van 15 duim. De interieuraankleding is vervaardigd uit plastic dat slechts één laag heeft (zacht aanvoelende kunststoffen zijn vervaardig uit verschillende materiaalsoorten in lagen) en de stoffen zijn 100% gerecycleerde PET-flessen. Dat zou allemaal beter zijn voor het milieu. Of hoe de marketingjongens aan alles een positieve draai proberen geven. Je kan trouwens ook nog voor echt leder kiezen, maar ook dat wordt omschreven als ‘diervriendelijk’.

De snelste normale productie-Polestar

Polestar komt straks met een paar verschillende versies op de markt. De zuinigste variant geraakt volgens de optimistische WLTP-cyclus 600km ver. Die wordt aangedreven door een elektromotor van 272pk en 343Nm. In de krachtigste versie zit die motor gewoon twee keer. Goed voor 544pk en 686Nm dus. Naar 100 accelereren neemt dan nog amper 3,6 seconden in beslag.

Made in China

Deze Polestar 4 debuteert op Chinese bodem. Dat is ook waar hij gebouwd zal worden, vanaf november van dit jaar. Begin volgend jaar zou hij in onze contreien verkrijgbaar moeten zijn. Er circuleert zelfs al een (indicatieve) vanafprijs van 60.000 euro.