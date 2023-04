Opgefrist: Renault Clio zoekt eeuwige jeugd

Door: BV

Sinds Renault de Clio introduceerde in 1990 lieten zo maar eventjes 16 miljoen klanten zich verleiden door de compacte Fransoos. De huidige, vijfde generatie werd in 2019 voorgesteld en gaat wellicht door tot de Clio geen opvolger meer nodig heeft. De elektrische fakkel zal immers overgenomen worden door de aanstormende nieuwe (elektrische) Renault 5. Europa gooit de verbrandingsmotor tegen alle verwachtingen in niet in de ban, maar de toekomststrategie van de merken houdt (nog) geen rekening met die piste. Het doel van deze facelift ligt voor de hand: hij moet de jeugd van de Clio rekken.

Renault Clio als hybride

Voor we het even hebben over de stijlwijzigingen eerst de observatie dat er onder de kap niet al teveel verandert. De Clio krijgt er bovenaan het gamma wel een volledig hybride aandrijflijn die een 1.6l benzine combineert met een elektromotor. Samen goed voor 145pk. Verder houdt het model het bij een traditioneel aanbod met thermische motoren. Het aanbod begint bij een atmosferische 1.2l met 65pk en gaat over een 1.2 met drukvoeding en 90 of 100pk. Een 100pk sterke diesel blijft ook van de partij. In ons land wordt de Clio trouwens de goedkoopste Renault met verbrandingsmotor, want de Twingo wordt bij ons alleen nog ingevoerd als elektrische auto.

Renault Clio nieuwe stijl

Het uiterlijk dan: er zijn structurele ingrepen. Maar de lichtunits, grille, velgen, bumpers en kleuren zijn allemaal voorwerp van wijziging. Ze moeten de Clio een strakker, meer eigentijds uiterlijk geven. En het model torst tegenwoordig de nieuwe merkidentiteit. Lees: een vernieuwd logo.

Binnenin evenmin groot nieuws, tenzij je nieuwe materialen bij dezelfde lay-out (met een verticaal opgesteld centraal scherm) als wereldschokkend beschouwd. Ach ja - er is ook een nieuw uitrustingsniveau dat Esprit Alpine heet. Het omvat onder meer 17-duims lichtmetaal, wat Alpine-logo’s en dieper uitgesneden zetels, maar geen enkele technische aanpassing.