Elektrisch, open, tweezitter, sportwagen… MG Cyberster

Door: BV

MG heeft intussen al een tijd de mond vol van z’n aanstormende elektrische sportwagen. Nu materialiseert die tweezitter. De MG Cyberster maakt z’n debuut op het thuissalon van Shanghai, maar het Chinese merk wil er toch vooral z’n Britse roots mee eren. SAIC kocht de merknaam immers in 2005 uit het faillissement van MG Rover.

MG Cyberster krijgt vleugeldeuren

De Cyberster komt niet helemaal uit het niets: er was al een extreem gelijnde concept car in 2021. Het is traditie dat de stijlkenmerken op weg naar serieproductie worden afgezwakt, maar ditmaal zijn er toch enkele opmerkelijke keuzes overeind gebleven. De opvallendste: de schaar- of vleugeldeuren die niet alleen naar buiten, maar ook omhoog openen. Deze tweezitter met stoffen klapdak geniet klassieke proporties met een lange neus. Afmetingen zijn deze: een lengte van 4,53m, breedte van 1,91m en hoogte van 1,32m.

Specificaties nog niet bevestigd

Er wordt een gewicht geciteerd van 1,85 ton, wat redelijk is voor een elektrische auto, maar natuurlijk veel is voor een sportieve open tweezitter met stoffen klapdak. Maar het is niet erg duidelijk over welke versie het gaat. De capaciteit van het accupakket is nog niet vrijgegeven en er staan alleszins versies met zowel één als twee elektromotoren op het programma. Met achterwielaandrijving zou deze auto 231 kW (314pk) opwekken en met vierwielaandrijving (en dus een extra motor) zou dat 400 kW of 544 pk worden.

Wanneer is de MG Cyberster in Europa?

Over de prijs is nog niks bekend en op een Europese introductie is het ook nog even wachten. De auto wordt pas in de zomer van 2024 in Europa verwacht.