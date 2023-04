BYD leent pagina uit Porsche-stijlboek en bouwt sexy coupé-SUV

Door: BV

BYD is nu al de grootse fabrikant van elektrische auto’s ter wereld. En meer dan dat: het levert z’n technologie ook aan heel wat andere merken. Onder meer Toyota is er klant. Maar de Chinezen zijn nog niet tevreden en rollen een heus productoffensief uit.

Weer een nieuw model van BYD

Europa maakt binnenkort kennis met twee nieuwe modellen, waaronder een compacte elektrische auto. En nieuwigheid nummer 3 is ook al klaar want op het Autosalon van Shanghai staat deze Song te blinken. Een crossover met coupélijnen. Die heeft aan de voorzijde een flinke lepel Kia EV6 binnen en lijkt achteraan toch behoorlijk hard op een Porsche Cayenne Coupé. Vooral de vorm van de achterlichten over de ganse breedte doet aan de Duitse premium-SUV denken. Er zit ook een koffervleugeltje dat uitklapt. Op aerodynamisch vlak worden trouwens ook nog verzonken deurgrepen en een grote diffuser ingezet.

Met 800V accu

De naam wordt ontleent aan de Song-dynastie. Die had tussen het jaar 960 en 1279 de heerschappij over Oost-China. Het model staat op wat de fabrikant e-platform 3.0 doopt - een platform dat zich leent voor verschillende toepassingen en ook al onder andere nieuwe elektrische modellen van het merk terug te vinden is. In die bodemplaat kan BYD zowel één als twee elektromotoren integreren en bouwt het een 800V accu in.

De marktintroductie van de Song is pas voor het derde kwartaal van dit jaar. In China, welteverstaan. Een Europese carrière (ongetwijfeld in een later stadium) is nog niet bevestigd, maar ligt wel in lijn met de ambities van het bedrijf.