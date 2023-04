Hippe Belgische fietsfabrikant Cowboy heeft weer centen

Door: BV

De Belgische fabrikant van hippe elektrische fietsen Cowboy zat in geldnood. Hoewel het bedrijf 2022 omschreef als een positief jaar, gingen de cijfers van het bedrijf diep in het rood. Er werd zo maar eventjes 20,4 miljoen euro verlies geboekt.

Weer op koers na coronapandemie?

Het zes jaar jonge fietsbedrijf verkocht in 2.500 steden al ruim 50.000 fietsen. Goedkoop zijn die niet. Een Cowboy kost minstens 2.990. Hun styling en technologie zijn unieke stijlkenmerken. Het bedrijf kende een erg veelbelovende start, maar de motor sputterde algauw. De coronapandemie strooide zoals bij velen roet in het eten. Maar sinds dit jaar is de brutomarge weer op het niveau van de voor de coronapandemie, volgens verklaringen van Cowboy.

Crowdfunding groot succes

In 2022 realiseerde het bedrijf een spectaculaire inkomensstijging. Er kwam meer dan veertig miljoen euro binnen. Meer dan het het dubbele dan het jaar ervoor. Maar de put was inmiddels te diep. Daarom moest het bedrijf opnieuw op zoek naar extra centen. In maart haalde Cowboy zonder veel problemen 10 miljoen euro op bij investeerders. Volgens de berekeningen van het bedrijf was dat genoeg om het bedrijf naar winstgevendheid te loodsen, maar er was nu toch nood aan extra centen. Daarom werd een crowdfunding-actie opgestart. Doel: 1 miljoen euro. Een doel dat al na 48 uur werd gebroken. Inmiddels haalde het bedrijf via Crowdcube al bijna 1,2 miljoen op, terwijl de actie nog vier dagen langer loopt. De investeerders zijn afkomstig uit meer dan 40 verschillende landen. België, Frankrijk en Duitsland zijn het best vertegenwoordigd.