(Niet) verrassend: autokopers lopen niet warm voor extra’s met abonnement

Door: BV

Het zijn de weinig scrupuleuze marketingboys van de autosector die de idee stalen uit de dienstensector: in plaats van een extraatje te kopen kan je het huren. Vergelijk het gerust met maandelijks betalen om bij Spotify zonder reclame te luisteren.

Wie wil maandelijks betalen voor iets dat eigenlijk al op de auto zit?

Automerken passen het inmiddels gretig toe om mensen te laten betalen voor extra’s die via de software geregeld kunnen worden. Het ene al wat toepasselijker dan het andere. CarPlay activeren via een draadloze update bijvoorbeeld. Of een maandelijkse kost betalen voor het gebruik van de zetelverwarming (zoals bij BMW). De auto-industrie wil zo tussen de aankoop van een auto door meer centen binnenharken. Ze zet door - ook tegen verontwaardigde reacties van klanten in. En met die tegenstand is het nog lang niet gedaan, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Niet onlogisch - want soms zitten die extra's eigenlijk al gewoon op je auto en zou je kunnen argumenten dat je ze eigenlijk al eens betaald hebt.

Tot 96 procent is tegen

Dat klanten zich vragen stellen bij maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van snufjes op hun auto, is niet nieuw. Maar uit de resultaten blijkt misschien toch een grotere tegenstand dan eerst gedacht. Weinig verrassend - het zijn de zestigplussers die het minst zien zitten om voor extra’s een abonnement te nemen. 96 procent daarvan zegt nee. Maar er is meer want ook de jongste leeftijdscategorie - tot dertig jaar - is overtuigend tegen. 81 procent wil er niet van horen. in de categorie tussen 30 en 39 jaar was er het minste weerstand. Daar zit bijvoorbeeld 28% het wél zitten om te betalen voor streamingdiensten in de auto.

Klanten van elektrische auto zien abonnementen het meest zitten

De door AutoPacific bestelde studie keek ook naar de aandrijfvorm en kwam tot de conclusie dat kopers van een conventionele auto met brandstofmotor het stelligst tegen waren. Zaken als een wifi-hotspot, interdiensten of streaming zou slechts 16 procent van die klanten interesseren. Het percentage stijgt naar 21 procent voor de gebruikers van stekkerhybrides en zelfs naar 23 procent wanneer het gaat om volledig elektrische auto’s. Een uitleg daarvoor wordt gezocht in het feit dat bestuurder van geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde auto’s soms langer stil staan en dan nood hebben aan bezigheden. Tot de minst populaire functies zou een shoppingmodule zijn.