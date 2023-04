Voor technologiefreaks, maar ook voor traditionalisten: de nieuwe Mercedes E-Klasse

Door: BV

Mercedes heeft een nieuwe E-Klasse. Dat alleen is stilaan uitzonderlijk. Steeds meer automerken verkiezen facelifts of kleinere technische updates over de lancering van een compleet nieuwe modelgeneratie. Dat is bijvoorbeeld zo voor de Porsche Cayenne of de Volkswagen Golf. Allemaal in het kader van de aangekondigde (maar vooralsnog niet gerealiseerde) verplichte elektrificatie van Europa. In Stuttgart ziet met een nieuwe E toch nog zitten. De timing van z’n levenscyclus was ook best gunstig. Een nieuw model in 2023 wil zeggen dat het model meekan tot 2030. En bovendien: de wereld is ook (veel) groter dan alleen Europa.

Zo groot als een S-Klasse

De nieuwe E-Klasse wordt zoals gebruikelijk is ook weer iets groter. Z’n wielbasis groeit met 2,2cm en de totale lengte raakt nu net niet aan de vijf meter. Dat is bijna net zo groot als de S-Klasse van een generatie of twee geleden was. En van die S-Klasse gesproken: daarvan erft dit nieuwe model snufjes als een meesturende achteras en een bijzonder geavanceerde luchtophanging. En zelfs een systeem dat met camera’s binnenin de bestuurder in de gaten houdt. In het kader van de veiligheid, uiteraard.

Geen elektrische versie, wel plug-in hybride

Een volledig elektrische versie komt er niet. Mercedes bedient die klanten immers met de EQE. Wat we hier dan wel hebben? Wel eerder traditionele tweeliter op diesel of benzine met respectievelijk 204 (benzine) of 197k (diesel). In ons land zullen zo goed als alle exemplaren wellicht geleverd worden met een plug-in-hybride aandrijflijn. Daarvan introduceert het merk meteen de 300e en 400e, goed voor 230 of 280pk en een officieel verbruiksgemiddelde van minder dan één liter per 100km. Het gaat hier steeds om benzinehybrides, maar de combinatie met een dieselmotor - uniek voor Mercedes - komt ook terug - over een maand of twee.

Mét ster

Het uiterlijk volgt een recente Mercedes-traditie: dat alle modellen binnen eenzelfde voertuigtype (hier dus de sedans) sterk op elkaar gelijken. Een beetje een gekrompen S-Klasse, zeg maar. Met twee opmerkelijke kenmerken: enerzijds is dat de zwarte omlijsting van de grille. Die vormt één geheel met de koplampen. Anderzijds is dat de beschikbaarheid van een traditioneel ogend stijlpakket dat de sterk bovenop de snuit behoudt. Een duidelijke keuze dat Mercedes traditioneel ingestelde klanten wil blijven bedienen.

Hyperscreen

Aan de binnenkant heeft de E daar weer weinig traditioneels. Het is immers de eerste Mercedes die van de elektrisch aangedreven versies het optionele ‘hyperscreen’ overneemt. Het hele dashboard wordt één groot scherm, zeg maar. In de praktijk zijn het drie schermen achter één afdekglas, maar je snapt wat de bedoeling is. Die optie is populair op elektrische modellen en Mercedes wil kapitaliseren.

Vandaag stelt Mercedes de vierdeursversie voor. Die gaat begin de zomer in de verkoop. Een break staat ook weer op het programma - die is voor na de zomer. Ongeveer één nieuwe Mercedes op tien is in ons land een E-Klasse. De prijs is nog niet bekend.