Laatste flitsmarathon oogst meer dan 26.000 overtreders

Door: BV

Een week geleden hielden lokale en federale politie in ons land een flitsmarathon. De achttiende al. Dan wordt nog meer dan anders ingezet op een controle van de snelheid. De flitsmarathon kaderde in een Europese actie onder toezicht van Roadpol. Dat is het Europese netwerk voor de wegpolitie.

Iets meer overtreders dan vorige keer

Agenten van alle lokale zones en de federale wegpolitie controleerden alles samen bijna 580.000 voertuigen. 26.382 bestuurders reden te snel. Dat is 4,56 procent van de gecontroleerde auto’s. Een lichte stijging ten opzichte van de jongste flitsmarathon van oktober van vorig jaar. Toen liep 4,23 procent tegen de lamp.

Met de flitsmarathon wil de overheid naar eigen zeggen de snelheid verlagen, aan de bewustmaking van de automobilist werken en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. En ze heeft natuurlijk ook een impact op de staatskas.