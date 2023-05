VW-topman over dieselgesjoemel: “we wisten het wel”

Door: BV

Toplui in het Duitse autoconcern Volkswagen waren niet op de hoogte van het bestaan van sjoemeldiesels. Dat was het pleidooi van de directeurs die zich in Duitsland voor het gerecht moeten verantwoorden. Tot nu, tenminste. Want Wolfgang Hatz, de voormalige directeur voor motorontwikkeling van het ganse VW-concern, heeft nu bekentenissen afgelegd. De toplui waren wel degelijk op de hoogte.

Hatz startte zijn carrière in 2001 bij Audi, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van motoren. In 2007 schoof hij een bank vooruit en verhuisde hij naar Volkswagen in Wolfsburg, om twee jaar later de baas te worden van de afdeling motorontwikkeling van alle merken van de Volkswagen-groep. In 2011 tenslotte werd hij naast z’n functies bij Volkswagen ook nog lid van de Raad van Bestuur van Porsche.

Bekentenis van baas motorenontwikkeling

Gezien z’n functie is niet verwonderlijk dat Hatz één van de hoofdbeklaagden is tijdens een strafproces in Duitsland dat 2,5 jaar geleden van start ging. Met de bekentenissen hoop Hatz een zware straf te ontlopen. De verdediging wil nu een celstraf van 1,5 tot 2 jaar met uitstel en een boete van 400.000 euro. De Duitse openbare aanklager is daarmee overigens nog niet akkoord - die vindt dat de bekentenis laattijdig is.

Het inmiddels wereldwijd ‘dieselgate’ gedubde schandaal brak in september 2015 uit. De Volkswagen-groep moest uiteindelijk toegeven dat in zowat 11 miljoen dieselwagens sjoemelsoftware aanwezig was. Die zorgde ervoor dat de auto’s tijdens een emissiemeting minder uitstoot lieten optekenen dan bij een normaal gebruik op de openbare weg. Dieselgate was de start van een breder gedragen (hoofdzakelijk politiek) anitdieselsentiment dat op z’n minst in Europa voor een grote publieke koerswijziging inzake mobiliteit zorgde.