Ontwikkeld in het grootste geheim: nieuwe Saab 9-5, maar....

Door: BV

Het is zo ongeveer tien jaar geleden dat de Zweedse autobouwer Saab failliet ging. De Nederlandse ondernemer Victor Muller, probeerde het bedrijf nog te redden, maar kreeg het project uiteindelijk toch niet van de grond. De laatste tien jaar is wat na het faillissement van het bedrijf overbleef, met inbegrip van de fabriek in Trölhattan, ondergebracht in NEVS. Dat staat voor National Electric Vehicle Sweden, maar het is in handen van een Chinese vastgoedgroep. Aan de oppervlakte leek NEVS weinig meer te doen dan wat elektrische versies van de oude Saab 9-3 produceren, maar in het grootste geheim werd er gewerkt aan een elektrische opvolger van de Saab 9-5. Die is bijna klaar, maar het project lijkt net voor de finishlijn te stranden. De centen zijn op en het bedrijf gaat daarom in een ‘winterslaap’. In een poging om het toch nog te redden, onthult NEVS z’n grootste geheim…

Elektrische opvolger Saab 9-5

In Zweden werken designers en ingenieurs in het grootste geheim aan een nieuw model. Dat heet Emily GT en is een spirituele opvolger voor de Saab 9-5. Die merknaam mag het niet dragen (alleen vliegtuigbouwer Saab AG mag dat nog), maar de designtaal van het merk is herkenbaar. En wat meer is: NEVS beweert dat de Emily GT eigenlijk bijna klaar is. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen zes préproductie-auto’s waarmee het tests uitvoert. Dat wil zeggen: zo goed als productierijp.

NEVS ontwikkelde zo te zien een compleet nieuwe architectuur voor het model. Het maakt immers gebruik van elektromotoren die in de wielen worden ingebouwd. Dat levert meer binnenruimte op. Een versie met een gigantische batterij van 175 kW zou op die manier kunnen uitpakken met een rijbereik van meer dan 1000 km. Elke elektromotor zou slechts 121pk sterk zijn, maar dat levert toch een totaal vermogen van 484pk op.

Er op of eronder

Dat NEVS nu met uitpakt met het in het grootste geheim ontwikkelde model, heeft alles met de slechts toekomstperspectieven van het bedrijf te maken. In Zweden hoopt men alsnog investeerders aan te trekken.