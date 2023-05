Facelift moet cash-koe Peugeot 2008 weer aan topverkopen helpen

Door: BV

Vier jaar geleden lanceerde Peugeot de jongste generatie van de 2008. Een auto in wat voor de Fransen 'de kern van de markt' is. Er werd weinig aan het toeval overgelaten. Een opvallend uiterlijk, het interieur met het voor Peugeot inmiddels typische kleine stuurtje en een breed motorenpalet. Elektrisch incluis. Om het succesnummer fris te houden, krijgt het model nu al een opfrisser. Eind vorig jaar gleed het model immers uit de top 10 van Europese autoverkopen, en daar moet wat aan gebeuren. In 2021 stond het model nog op vijf.

De elektrische variant vertegenwoordigt 17% van de totale verkopen. Niet onbelangrijk dus. En die krijgt meteen een belangrijke upgrade. Z’n accu gaat van 50 naar 55kWh en z’n vermogen gaat van 136 naar 156pk. Volgens de erg optimistische WLTP-cyclus zorgt dat nu voor een rijbereik van 406km. Snelladen kan aan 100kW, maar voor een 11Kw thuislader (over de standaard 7,4kW) moet je bijbetalen.

Hybride komt in 2024

Een handvol conventionele motoren wordt vanaf 2024 bijgestaan door een nieuwe hybridekrachtbron. Die combineert een 1.2l benzinemotor met 136pk aan een 48V elektromotor met 28pk. Peugeot beweert dat die 15 procent minder zal verbruiken en dat hij tot wel de helft van de tijd elektrisch kan rijden.

Opgefrist uiterlijk

Aan de binnenkant blijven de aanpassingen subtiel - eigenlijk zijn alleen nieuwe stofjes de moeite van het vermelden waard. En er is een opgewaardeerde uitrusting. Noteer bijvoorbeeld meer USB-stekkers. Onontbeerlijk, tegenwoordig. Aan de buitenkant is er meer aan de hand. Vooral vooraan. Daar moet je de nieuwe bumper, dagrlijlichten, grille en koplampunits. Achteraan zijn er eigenlijk alleen nieuwe lichten.