Meer dan 250.000 euro voor een nieuwe ‘oude’ Defender met stalen velgen

Door: BV

De klassieke Defender is inmiddels al zeven jaar uit de catalogus van Land Rover verdwenen. Toch blijft het model razend populair onder liefhebbers. Het merk zelf weet daar zelf ook van de profiteren. Het brengt immers nog steeds af en toe een speciale editie van het model uit. Eerder was er al de Works V8 en nu komt daar deze Islay bij. Beschikbaar in zowel de korte uitvoering (90) als de lange (110). Voor het absoluut exotische prijskaartje van minstens 250.000 euro… Er worden er maar dertig gebouwd.

Hoe doen ze dat?

Hoe ze dat doen? Nieuwe, ‘oude’ modellen verkopen? Wel, Land Rover ging eigenlijk eerst op zoek naar occasies. Die kocht ze eerst aan. Gewoon bij handelaars of particulieren. En met die oude chassisnummers - allemaal van tussen 2011 en 2016 - gaat het dan aan de slag. Onder de kap komt bijvoorbeeld een atmosferische 5-liter V8 en de remmen en de ophanging worden opgewaardeerd. Een Defender was eigenlijk nooit snel, maar met 405pk zijn ze dat natuurlijk wel. Naar 100km/u neemt minder dan 6 seconden in beslag. Bij Land Rover noemen ze dat bescheiden ‘moeiteloze’ prestaties…

De geboorteplaats van Land Rover

Land Rover bestaat dit jaar 75 jaar en deze oogwaterend dure Defender mag dat in de verf zetten. Die verf is trouwens oud grijs, met stalen velgen (ja, lichtmetalen velgen horen zelfs niet tot de uitrusting) en een dak in een crèmetint. Een verwijzing naar een klassiek exemplaar dat nog van Spencer Wilks geweest is. Dat is de man die verantwoordelijk was voor de eerste Land Rover. Eentje die hij opdroomde op het eiland Islay. En zo zijn we ook meteen bij de naam van het model terechtgekomen. Een jachtopziener van Laggan Estate, het landgoed van Wilks op Islay, zag ‘m er in 1947 met een ruige Rover door het landschap ploeteren en noemde de auto dan maar een ‘Land Rover’. Best ironisch, al die aandacht voor een merknaam die het bedrijf zelf in de toekomst niet meer wil gebruiken…

Nog meer Islay

De speciale haalt nog wel wat inspiratie van bij het Britse eiland. Zo is het interieur ten dele bekleed in lokale tweed en is er zelfs hout dat afkomstig is van een plaatselijke distilleerderij. Elke klant krijgt bij de auto trouwens een fles whisky cadeau…