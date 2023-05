Ford verliest meer dan 50.000 euro aan elke EV

Door: BV

Motorgigant Ford maakte z’n inkomsten voor het eerste kwartaal van het jaar bekend. Die tonen mooie zwarte cijfers - met 1,7 miljard winst. Maar aan elektrische auto’s verliest het merk bergen geld.

Iets meer dan een jaar geleden splitste Ford zichzelf op in verschillende afdelingen. De bestelwagens en pickups vinden we sindsdien onder ‘Ford Pro’, de auto’s met een verbrandingsmotor onder ‘Ford Blue’ en de elektrische auto’s onder ‘Ford Model e’. De twee afdelingen met verbrandingsmotoren zijn ruim winstgevend. Maar Model e maakt massa’s verlies. In 2022 ging de divisie door meer dan 2,1 miljard dollar. En tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg het verlies al 722 miljoen dollar. Belangrijk ook: dat verlies is bijna dubbel zo groot als de diezelfde afdeling tijdens het eerste kwartaal van 2022 liet optekenen. Toen werd nog slechts 380 miljoen verlies gemaakt.

Minder inkomen dan laatste kwartaal vorig jaar

Ford leverde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd amper 12.000 elektrische auto’s. Dat betekent dat het merk per geleverde auto een slordige 58.000 dollar (of zo’n 53.000 euro) verlies maakte. Het inkomen uit de verkoop van elektrische auto’s daalde drastisch. Er kwam slechts 700 miljoen dollar binnen, tegen 1,6 miljard tijdens het laatste kwartaal van 2022.

Investeringen

Eén en ander wil niet zeggen dat de elektrische auto’s van Ford niet langer in de smaak vallen. De verliescijfers hebben meer weg van groeipijnen. Om de productie van elektrische auto’s te kunnen verhogen, wordt zwaar geïnvesteerd in de Mexicaanse fabriek waar de Mustang Mach-E wordt gebouwd. Daardoor heeft die fabriek tijdelijk minder output. Tegelijk investeert Ford in een batterijfabriek in Michigan en een faciliteit in Michigan die elektrische pick-ups zal moeten bouwen.