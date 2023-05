Elektrische auto verbruikt tot 600 euro per jaar zonder te rijden

Door: BV

De omschakeling naar elektrisch autorijden vergt veel aanpassingen. Zo moet je bijvoorbeeld afstappen van het feit dat een auto niets verbruikt, als er niet mee gereden wordt. Volgens onderzoek van energiestart-up Re.alto verbruikt kan dat bedrag in de honderden euro’s lopen. het bedrijf heeft een overeenkomst met verschillende automerken om autogegevens te analyseren. Moderne auto’s sturen immers vaak permanent gedetailleerde data door naar de producenten van auto’s. Die ‘vermarkten’ die data vaak weer.

Elektrische auto verbruikt 1.000 kWh per jaar bij stilstand

Dat elektrische auto’s ook verbruiken bij stilstand - is geen nieuw gegeven. Maar Re.alto bracht dat verbruik nauwkeurig in kaart. Auto’s die de hele dag stilstaan zouden gemiddeld nog altijd drie kilowattuur verbruik hebben. Dat komt op meer dan 1.000 kWh per jaar - of meer dan 600 euro.

Waarom verbruikt een elektrische auto permanent stroom en wat kan je eraan doen?

Elektrische auto’s gebruiken energie uit de batterij om zichzelf te beschermen. Dat wil zeggen dat de batterij opgewarmd wordt wanneer ze te koud zou worden en gekoeld kan worden om een temperatuurspiek te vermijden. Uiteraard wordt daarvoor energie gebruikt - uit de batterij wanneer die niet met een laadpaal verbonden is, of rechtstreeks van het net wanneer dat wel het geval is. Maar dat valt uiteraard enkel voor in uitzonderlijke situaties. Volgens Re.alto is er echter meer aan de hand: de auto’s verkwanselen een hoop energie aan elektronische snufjes. Meer bepaald: aan het permanent doorsturen van gegevens. Onder meer voor gebruik in een app. Daarvan zegt de onderneming dat automerken dat absoluut efficiënter moeten maken. Ze wijzen ook op het bestaan van een ‘slaapstand’ voor sommige auto’s. Terwijl een elektrische auto die gewoon wordt afgesloten niet in slaapstand, maar louter in ‘stand by’ gaat.