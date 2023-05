Snelladen zonder laadpaal in Antwerpen

Door: BV

Een elektrische auto opladen in een stad, kan een fikse uitdaging zijn. Vooral wanneer je niet zelf over een laadpunt beschikt. Bovendien maakt een stad als Antwerpen ook nog eens duidelijk dat er geen wildgroei aan laadpalen moet komen. Start-up Uze heeft de oplossing. Dat brengt de laadpaal gewoon naar de auto. Min of meer toch…

Het laadstation komt gewoon ter plaatse

Uze zal in het Antwerpse een aantal mobiele laadstations uitbaten. Dat zijn eigenlijk elektrisch aangedreven cargo-steps. Daarin zit een accu van ruwweg 30 kWh. Klanten kunnen die accu oproepen en hun auto laten bijladen. “Laden als een dienst” noemt het merk het. Een operator sluit de laadpaal aan en start het laden. De mobiele laadoplossing heeft voldoende stroom aan boord om bij de meeste elektrische auto’s het laadniveau van 20 naar 80 procent - het aanbevolen maximum - te brengen. Wanneer dat niet zo zou zijn, dan komt Uze gewoon met meer dan één mobiele batterij ter plaatse.

De operator zal een aantal van die mobiele laadstations beheren. Hij kan zich met een elektrische step verplaatsen tussen de verschillende mobiele batterijen.

Eerst voor GreenMobility, daarna ook voor de massa

Aanvankelijk blijft de service beperkt tot de elektrische deelauto’s van GreenMobility, die daarmee extra flexibel worden (want minder afhankelijk van de locatie van laadpalen). Maar de laadpaal-op-bestelling zal tegen het einde van het jaar voor iedereen in Antwerpen beschikbaar zijn. De uitbater heeft nog geen concrete prijzen maar zegt zich te baseren op de tarieven voor snelladen langs de snelweg. Dat wil zeggen dat je moet rekenen op pakweg tussen 0,8 en 0,9 euro per kWh.