Volvo en Polestar slachtoffer van eigen aankondigingspolitiek

Door: RVDB

Nieuwe modellen voorstellen en verkopen die nog niet klaar zijn: steeds meer merken vinden dat normaal. Uiteraard komen daar vroeg of laat problemen van, zoals nu ook bij de nieuwe Volvo EX90 en Polestar 3.

In november 2022 presenteerde Volvo de EX90, de volledig elektrische grote SUV die op termijn in de plaats komt van de XC90. Die ‘termijn’ mag je ruim nemen, want hoewel je al meteen een bestelling kon plaatsen, is de auto eigenlijk nog niet productieklaar. Volvo wilde de productie dit jaar starten in de Verenigde Staten en in 2024 ook in China, met eerste leveringen in 2024. Zustermerk Polestar toonde de (technisch verwante) Polestar 3 in oktober 2022, met een productiestart midden 2023 en eerste leveringen eind dit jaar. Tenminste, dat was het oorspronkelijke plan.

Software doet moeilijk

Helaas zijn er in de laatste fase van de ontwikkeling van beide modellen nog wat problemen opgedoken, meer bepaald met de software. Die is wel vaker de grote spelbreker in moderne elektrische wagens. Ook de elektrische Porsche Macan en Audi A6 e-tron laten bijvoorbeeld langer op zich wachten om die reden.

Door verder te werken aan de software van de auto zal de kwaliteitservaring voor alle klanten verbeteren, zo luidt de verklaring van Volvo en Polestar. Dat is uiteraard beter dan klanten opzadelen met een onafgewerkt product of terugroepacties. Het gevolg is wel dat die klanten nog langer geduld moeten oefenen. De eerste exemplaren van de Polestar 3 rollen in het vierde kwartaal van 2023 van de band, met de eerste Belgische leveringen in het tweede kwartaal van 2024. De Volvo EX90 gaat pas in de eerste helft van 2024 in productie, maar de exacte levering is nog onduidelijk.

Probleem in sector

Modellen lang op voorhand aankondigen, lijkt een nieuwe (en kwalijke) gewoonte te worden in de autosector. Het versterkt het gevoel bij consumenten dat automerken leveringsproblemen hebben en verhoogt intern de druk om de ontwikkeling af te ronden. We geven nu wel Volvo en Polestar als voorbeeld, maar zij vormen zeker geen uitzondering. Tesla is de kampioen van deze ‘aankondigingspolitiek’. Een frappant voorbeeld is de Tesla Roadster, waarvan in 2017 een prototype getoond werd dat in 2020 beschikbaar zou worden. Het is intussen 2023 en geïnteresseerden wachten nog altijd.