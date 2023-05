Ook op vlak van design: Volvo meer en meer Chinees

Door: BV

Volvo heeft in Shanghai, China, een nieuwe designstudio geopend. Die komt naast de bestaande stijlstudio’s van het merk in Zweden en Californië.

De nieuwe studio heeft dezelfde mogelijkheden als het designhuis dat Volvo in oorspronkelijke thuisbasis Göteborg uitbaat. Op 5.500 vierkante meter kan er het hele proces van concept tot productie uitgewerkt worden. Er kunnen modellen op ware grootte gefabriceerd worden met de hulp van geavanceerde freesmachines en 3D-printer. Een showhal van 1.000 vierkante meter heeft de perfecte belichting om nieuwe ontwerpen te bekijken en om hetzelfde buiten te kunnen doen is er een speciale tuin aangelegd. Het interieur is strak en helder, omdat dat volgens Volvo de juiste sfeer opwekt.

Getekend in China

De marketingafdeling van Volvo hangt natuurlijk wel een gesofisticeerd Scandinavisch sfeertje op, maar het merk is in realiteit meer en meer Chinees. Het produceert er cruciale modellen voor exportmarkten. Ja, ook voor Europa. En nu klinkt het er ook dat “het designteam in Shanghai een cruciaal en geïntegreerd onderdeel van het wereldwijde designnetwerk van Volvo” is. Je zou het ook kunnen omkeren: Volvo bouwt in China geen stijlstudio om ervoor te zorgen dat z’n modellen er minder Chinees zullen uitzien.

Het stijlteam in Shanghai zelf is niet nieuw. Het werkte er al voor deze nieuwe vestiging klaar was, sinds 2010. Het leidde het ontwerp van de Volvo EX90 Excellence - het nieuwe vlaggenship van Volvo dat z’n debuut beleefde op het Autosalon van Shanghai.