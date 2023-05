Kroniek van een aangekondigde dood: automerk Seat stopt

Door: RVDB

Het gerucht deed al een tijdje de ronde en is nu ook bevestigd: Seat stopt ermee als autobouwer. Het einde is nog niet voor meteen en de naam blijft voortleven op een andere manier. Voor zustermerk Cupra zijn er wel ambitieuze plannen.

Over de toekomst van Seat rezen al langer vragen. Vorig jaar schreef het Duitse Handelsblatt dat het Spaanse merk het voor bekeken houdt aan het einde van het decennium. En dat blijkt te kloppen. In de officiële aankondiging van Cupra dat zijn nieuwe elektrische stadswagen Raval heet, wordt ‘tussendoor’ ook even de toekomst van Seat toegelicht. “Seat werkt momenteel aan de vernieuwing van de Ibiza, Arona en Leon om tot het einde van het decennium plug-inhybrides en auto’s met verbrandingsmotor te blijven aanbieden”, klinkt het.

Seat wordt … iets anders

Wat dit concreet betekent? In 2030 is het einde verhaal voor het merk Seat, voor de SUV’s Ateca en Tarraco wellicht al eerder. De Ibiza, Arona en Leon krijgen nog een update om de komende jaren vol te houden. Daarna wil Seat naar eigen zeggen focussen op nieuwe vormen van mobiliteit die jonge mensen nodig hebben, zoals deeldiensten, abonnementen en micromobiliteit. Dat klinkt vaag. Als voorbeeld geeft het bedrijf Seat Mó, de afdeling die de afgelopen twee jaar 10.000 elektrische scooters heeft verkocht in vijftien markten. De Sociedad Española de Automóviles de Turismo, opgericht in 1950 om Spanjaarden mobiel te maken, zal dus niet helemaal van het toneel verdwijnen.

Cupra neemt over

Dat Seat als automerk aan het uitdoven is, was al enige tijd duidelijk. Het heeft momenteel geen elektrische modellen en heeft die trein gemist. Of beter gezegd: Cupra heeft die rol overgenomen, maar dan in een premiumsausje met hogere prijzen. De compacte middenklasser Born werd geboren als Seat maar uiteindelijk gelanceerd als Cupra. Elektrische Seats zouden te veel in het vaarwater van Cupra komen, waar de zaken trouwens wel positief evolueren. Cupra is nu goed voor 40 procent van de omzet. Het eerste kwartaal van 2023 was het beste sinds de start in 2018 met 46.600 verkochte auto’s (83 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022).

Raval

Voor Cupra zijn vier nieuwe modellen gepland tegen 2025. Die vier Cupra’s zijn de Tavascan, een geëlektrificeerde SUV, de elektrische stadswagen Raval en een nog onbekend model. De Raval – genoemd naar een wijk in Barcelona – is de productieversie van de concept car UrbanRebel en verschijnt in 2025. “Het wordt een stedelijke, rebelse en 100 procent elektrische auto voor Gen Z. Iets emotioneels”, belooft Cupra-topman Wayne Griffiths.