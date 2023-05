Elon Musk gaat iets doen wat hij eigenlijk haat

Door: RVDB

Een automerk dat betaalt om te adverteren? Dat is de normaalste zaak van de wereld. Behalve als het om Tesla gaat.

Jarenlang heeft Tesla geteerd op zijn reputatie en de bekendheid van topman Elon Musk om zijn elektrische wagens aan de man te brengen. Met succes. In tegenstelling tot andere automerken, heeft Tesla tot nu toe niet geïnvesteerd in klassieke reclame omdat het ook niet nodig was. Maar stilaan neemt de concurrentie bij de elektrische wagens toe en dat noopt de Amerikaanse constructeur tot een opvallende koerswijziging.

“We gaan een beetje adverteren en kijken hoe dat loopt”, verklaarde Elon Musk op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla in Austin (Texas). Musk zei dat het toch wel ‘ironisch’ is dat hij als CEO van het niet-adverterende Tesla nu eigenaar is van Twitter, het sociale medium dat zwaar afhankelijk is van advertentie-inkomsten. “Eigenlijk zou ik dus moeten zeggen dat adverteren fantastisch is en dat iedereen het zou moeten doen.”

“Haat advertenties”

Musk bleek in het verleden echter een koele minnaar van de advertentiewereld. In 2019 verkondigde hij nog dat hij ‘advertenties haat’ en ‘we dat geld gebruiken om ons product zeer goed te maken’. Maar tijden veranderen en Tesla wil zijn groeiende productiecapaciteit optimaal benutten. Daarom voerde het dit jaar al meerdere prijsverlagingen door. Het Chinese BYD dreigt Tesla dit jaar in te halen als grootste producent van elektrische wagens wereldwijd.

Informatief en artistiek

Volgens Musk weten mensen nog onvoldoende hoe betaalbaar Tesla’s zijn en welke goede functies ze hebben. Daar kunnen advertenties bij helpen. Hoe die publiciteit van Tesla er zal uitzien, is nog niet duidelijk. “Ik heb er nog maar juist mee ingestemd, er is nog geen uitgewerkte strategie”, vertelde hij aan de Amerikaanse tv-zender CNBC. “Het moet informatief zijn over het product en esthetisch aantrekkelijk. Er moet ook een artistiek element in zitten. En je mag achteraf geen spijt hebben dat je ernaar gekeken hebt.”