Deze auto belooft vijftig jaar levensduur

Door: RVDB

Zou het niet geweldig zijn om een auto te hebben die zowat je hele leven als bestuurder meegaat? Het nieuwe Duitse merk e.Volution beweert dat waar te kunnen maken met de elektrische e.Volution Space, op meerdere vlakken een bijzondere auto.

Er zijn heel wat redenen om je auto na enkele jaren dienst te vervangen. Je legt veel kilometers af waardoor de mechaniek verslijt, de uitrusting is helemaal voorbijgestreefd, je hebt nood aan extra ruimte of je wilt gewoon eens iets nieuws. Maar voor het milieu is het beter om heel lang met dezelfde auto te rijden zodat er geen nieuwe geproduceerd hoeft te worden. Politici die lage-emissiezones of elektrificatie opleggen, hebben kennelijk niet begrepen dat hun maatregelen averechts werken. Maar voor professor en ingenieur Günther Schuh van de universiteit van Aken was dat het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de e.Volution Space.

Acht personen

De e.Volution Space is een elektrisch ruimtewonder met ietwat vreemde proporties (lang en smal). De auto moet het niet zozeer hebben van zijn looks, maar heeft andere kwaliteiten. Zo kan hij in zijn lange versie van 4,92 meter acht personen vervoeren en in de korte versie van 4,09 meter (een stevig verschil) vijf personen. Het koetswerk van de lange versie telt trouwens zes deuren.

Elke vijf jaar upgrade

Voor de aandrijving beschikt hij over twee elektromotoren en een batterijpakket van 40 kWh, goed voor elektrisch rijbereik van 150 tot 200 km. Niet bepaald indrukwekkend, maar gelukkig is er ook nog een tweecilinder op lpg die als range extender fungeert en zowat 250 km toevoegt.

“voor het milieu is het beter om heel lang met dezelfde auto te rijden” Wat deze auto vooral speciaal maakt, is dat hij elke vijf jaar een upgrade krijgt. Volgens de bedenkers gaat hij zeker vijftig jaar mee of zowat vier keer langer dan een traditionele auto. Verouderde onderdelen worden elke vijf jaar vernieuwd en het batterijpakket ruimt plaats voor een nieuw exemplaar met de recentste technologie. De afgedankte batterij krijgt een tweede leven als thuisbatterij. Bij die upgrade zou het ook mogelijk zijn om de e.Volution Space met een brandstofcel om te toveren tot een waterstofauto met een maximaal rijbereik van 750 km.

Fantasie of werkelijkheid?

Een interessant concept, maar het is nog geen realiteit. Günther Schuh & co moeten namelijk nog de nodige miljoenen verzamelen om de productie op te starten. Slagen ze hierin, dan is het de bedoeling om in 2025 de eerste exemplaren te bouwen. Die worden niet goedkoop, want er is sprake van een aankoopprijs rond 100.000 euro – het is niet duidelijk welke ‘upgrades’ hierbij inbegrepen zijn – of een leasebedrag van 1.200 euro per maand.