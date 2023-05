Dit is de spirituele opvolger van de BMW Z3 Coupé

Door: RVDB

BMW grijpt het Concorso d'Eleganza in Villa d'Este aan om een bijzonder model te presenteren. De BMW Concept Touring Coupé doet meteen denken aan de Z3 Coupé van weleer, maar dan op basis van de Z4.

Tussen 1998 en 2002 bouwde BMW de Z3 Coupé, een shooting brake die bij de liefhebbers van het genre wel in de smaak viel. Van de eerste Z4-generatie werd ook nog een coupé gebouwd, maar daar eindigde het verhaal. De Z4 is vandaag alleen nog als roadster beschikbaar. Technisch gezien had een coupé wel gekund, want Toyota lanceerde op hetzelfde platform de Supra. Nu onthult BMW alsnog een gesloten coupéversie op basis van de Z4. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws: het is verre van zeker dat hij in productie gaat.

Zes-in-lijn

De auto werd BMW Concept Touring Coupé gedoopt. BMW rept in de aankondiging met geen woord over de Z4 of de Z3 Coupé, hoewel de verwantschap duidelijk is. De ontwerpers vertrokken van een Z4 M40i met 3.0 zescilinder-in-lijn benzinemotor, goed voor 340 pk.

De blikvanger deze auto is natuurlijk de shooting brake-achtige achterkant. De achterzijde is helemaal nieuw ontworpen en valt op door de langgerekte zijruit met Hofmeister-knik en de atletische schouders. De grijsbruine koetswerkkleur (Sparkling Lario) werd speciaal voor dit model bedacht.

In het interieur zorgen grote lederen oppervlakken van de Italiaanse fabrikant Poltrona Frau voor een luxueuze sfeer, bovenaan in donkerbruin en onderaan in licht zadelleer. Ook de bagageruimte achter de twee stoelen is hiermee bekleed. Er past een bagageset in die op maat gemaakt werd in het leeratelier Schedoni in Modena.

Eén exemplaar

Liefhebbers zullen het betreuren, maar in München zijn er geen plannen om de BMW Concept Touring Coupé in productie te nemen. Voorlopig althans. In een interview met het Amerikaanse Autoblog houdt designdirecteur Adrian van Hooydonk de deur toch nog op een kier: “Momenteel is het een one-off en zijn er geen concrete productieplannen. Maar voor we naar Villa d’Este aan het Comomeer trokken, hebben we afgesproken dat we het nog bekijken als er genoeg interesse blijkt te zijn. Misschien komt er een kleine oplage van bijvoorbeeld vijftig exemplaren.”