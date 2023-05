Record gesneuveld: drie keer meer flitsboetes in Vlaanderen dan in Wallonië

Door: RVDB

Nog nooit werden zo veel bestuurders in België betrapt op een snelheidsovertreding als in 2022. De verschillen tussen de regio’s zijn gigantisch en daar is een logische verklaring voor.

Heb je de indruk dat er de laatste tijd vaker gecontroleerd wordt op overdreven snelheid? Dat is niet zomaar een gevoel, maar de realiteit. In België werden in 2022 maar liefst 1,5 miljoen snelheidsbekeuringen méér uitgedeeld dan in 2021. In totaal stelden de autoriteiten 6.158.323 overtredingen vast (zowat 17.000 per dag), een nieuw record voor ons land. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die in de krant De Standaard verschenen.

Meer repressie

Overdreven snelheid vertegenwoordigt 80 procent van alle verkeersinbreuken. Zijn Belgen plots allemaal veel sneller beginnen te rijden? Of komt het door het toegenomen verkeer na corona? De verklaring moeten we ongetwijfeld elders zoeken, namelijk in het veel repressievere beleid en de wildgroei aan snelheidsverlagingen op plaatsen waar je het als automobilist niet verwacht. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde in 2021 een harder beleid aan met meer controles, een lagere tolerantiemarge en een nieuw federaal parket voor verkeersveiligheid om meer overtredingen te kunnen verwerken.

Voor je denkt dat België vol ‘verkeerscriminelen’ rijdt, is enige nuancering wel op zijn plaats. Uit eerdere cijfers van de eerste helft van 2022 weten we namelijk dat het overgrote deel (twee op de drie) heel kleine overtredingen van hooguit 10 km/u betreft. Het is dus eerder de onoplettende bomma dan de roekeloze wegpiraat die op de bon wordt geslingerd.

Vooral Vlamingen betalen

Bekijk je de cijfers meer in detail, dan valt er nog iets op: het gigantische verschil tussen de regio’s. 4,4 miljoen overtredingen (meer dan 70 procent) werden in Vlaanderen genoteerd. Wallonië vertegenwoordigt 1,4 miljoen boetes, of ongeveer 20 procent. Het Brussels Gewest telt er ongeveer 400.000. Aangezien er veel meer flitspalen en trajectcontroles in Vlaanderen actief zijn, hoeft dat niet te verbazen.

“De cijfers bewijzen opnieuw dat Waalse politici gewoon niet geïnteresseerd zijn in een betere verkeersveiligheid”, reageert Joris Vandenbroucke (Vooruit) in De Standaard. Volgens het kabinet van Waals minister voor Verkeersveiligheid Valérie De Bue (MR) “is Wallonië wel bezig met het drastisch verbeteren van de verkeersveiligheid door extra flitscamera’s en trajectcontroles te plaatsen”. Alsof dat de enige manier is om de verkeersveiligheid te verbeteren…