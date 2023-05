Euro 7 maakt nieuwe auto 2.000 euro duurder, maar Italië wil alles blokkeren

Door: RVDB

Na het verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035, dreigt nu een nieuwe confrontatie binnen Europa rond de Euro 7-uitstootnorm. Die zal nieuwe auto’s fors duurder maken, maar Italië smeedt plannen om dit tegen te houden.

In 2025 wil Europa een nieuwe uitstootnorm met strengere eisen invoeren waaraan nieuwe wagens moeten voldoen. De inhoud van die norm had eigenlijk al in oktober 2020 bekend moeten zijn, maar door getreuzel van Europa gebeurde dat pas in november 2022. De exacte bepalingen moeten nog goedgekeurd worden en net zoals bij het verbod op auto’s met verbrandingsmotoren – waarbij onder meer Duitsland een uitzondering voor e-fuels bedong – kan dit weleens problemen veroorzaken.

Italië wil niet

De Italiaanse minister van Transport Matteo Salvini (Lega Nord) wil de Euro 7-norm tegenhouden door een blokkerende minderheid te vormen binnen de Europese Raad. Hij kijkt hiervoor in de richting van landen zoals Bulgarije, Frankrijk, Polen, Tsjechië, Roemenië, Portugal, Hongarije en Slowakije.

Grote autoconstructeurs zoals Renault, Stellantis en Volkswagen hebben al aangegeven dat de Euro 7-norm tijd- en geldverspilling is. De grote investeringen om wagens aan te passen aan de nieuwe eisen, zouden beter besteed worden aan de elektrische transitie, klinkt het. De nieuwe norm legt niet alleen zwaardere eisen op qua uitstoot, maar bepaalt ook dat wagens gedurende tien jaar of 200.000 km moeten blijven voldoen. Voor het eerst wordt ook rekening gehouden met de fijne stofdeeltjes van de remmen en de banden.

2.000 euro duurder

ACEA, de federatie van Europese autobouwers, vreest dat de Euro 7-norm grote gevolgen zal hebben voor de constructeurs en de autokopers. Zo zou de aankoopprijs van een nieuwe auto met 2.000 euro stijgen. De fabrikanten moeten fors investeren in nieuwe technologie (onderzoek, ontwikkeling, testfaciliteiten enzovoort), kosten die uiteraard doorgerekend worden aan de klant. ACEA waarschuwt dat het voor constructeurs niet meer de moeite loont om geld te steken in kleinere modellen, waardoor het aanbod in de lagere segmenten wel heel beperkt wordt. Fabriekssluitingen, jobverlies, een krimp van 7 procent op de automarkt en minder investeringen in elektrische modellen: de vooruitzichten van ACEA zijn allesbehalve rooskleurig. Benieuwd of Italië er effectief in slaagt om nog stokken in de wielen te steken…