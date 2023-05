Autosalon van Brussel sneuvelt door 'nee' van D'Ieteren

Door: BV

Het Autosalon van Brussel gaat volgend jaar niet door. En of de beurs überhaupt ooit nog terugkomt is een open vraag.

Dat het Autosalon van Brussel begin dit jaar de deuren kon openen, was eigenlijk al een overwinning. Heel wat internationale autobeurzen sneuvelden tijdens de coronapandemie. Hun bestaan stond ervoor al onder druk - onder meer omdat nieuwe marketingstromingen dicteren dat merken de aandacht voor hun nieuwe producten niet willen delen met concurrenten. Het Autosalon van Brussel moest inbinden. Het was nog amper half zo groot, maar niet half zo duur. Omzeggens geen motorfietsen, minder auto’s van de merken die wél aanwezig waren… maar het was er wel. Er waren zelfs overwinningen - het feit dat de winnaar van de prestigieuze verkiezing van de Auto van het Jaar in Brussel bekendgemaakt werd, bijvoorbeeld. Er werd een heuse feesteditie van gemaakt: het honderdste autosalon van Brussel - eigenlijk een leugentje want het was pas het 99ste.

Het Autosalon van Brussel 2023 was zo succesvol dat…

“ het is invoerder D’Ieteren die de organisatie de das omdoet ”

De bezoeker had echter niet alleen te klagen over de prijs of de gekrompen afmetingen. Vaak was het voor de particulier toch vooral het salon van de ontnuchtering. Auto’s zijn plots heel duur geworden. Vorig jaar kwam er op één jaar tijd zo maar eventjes 25 procent bij de prijs bij. Gevolg: alleen de bedrijfswagenmarkt met z’n geëlektrificeerde modellen en fiscaal getemperde aankoop of leasing floreert. Automerken stemden daar de tentoongestelde auto’s op af. Heel wat bezoekers bleven op hun honger zitten . De gespecialiseerde pers bedekte dat allemaal onder een laagje netjes georchestreerde gesponsorde propaganda. Het salon werd afgeschilderd als een overweldigend succes én een nieuwe editie in 2024 was eigenlijk zekerheid.

De beurs voor januari 2024, die dus al feestelijk was aangekondigd en écht de honderdste uitgave zou zijn, sneuvelt nu dus nog voor ze goed en wel in de startblokken staat. De reden: organisator Febiac kan niet voldoende merken tot deelname bewegen. Officieel worden geen namen genoemd, maar het is invoerder D’Ieteren die de organisatie de das omdoet. Het verdeelt onder meer Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Bentley, Porsche, Rimac, Bugatti, Cupra en Microlino in ons land. Een ‘nee’ van D’Ieteren betekent automatisch dat organisator z’n doelstelling om ten minste twee derde van de op de markt aanwezige merken tentoon te stellen, niet kan halen. Einde verhaal, dus. “Dat zou de kwaliteit van de beurs ondermijnen” klinkt het in een officiële reactie.

Er waren nochtans heel wat invoerders die een nieuwe editie wél zagen zitten. Onder meer Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, DS, Alfa-Romeo, Fiat, Jeep), Astara (Suzuki, Hyundai, Isuzu…) en Renault (Renault, Alpine, Dacia) waren voorstander. Of hoe de grote merkenconcentraties in de autosector van zo’n beurs ook een machtspel maken… Een aantal grote merken twijfelt of het Autosalon van Brussel nu ooit nog terugkomt. Gerede twijfel, als je ziet welk lot andere autosalons te beurt viel. Het zijn ook andere tijden: dure auto’s, elektrificatie, covid en chiptekorten…

Januari blijft automaand

Geen Autosalon van Brussel dus, maar januari wordt wél een automaand. Automerken zullen alternatieven zoeken. Heel wat automerken genereren in en om de salonperiode immers een derde van de jaarlijkse verkoop aan particulieren. Automerken zullen dus wél inzetten op januari als automaand - al is het natuurlijk nog te vroeg om daarvoor concrete plannen te hebben. Of toch: BMW organiseerde tijdens de coronapandemie op z’n hoofdzetel in Bornem al een eigen ‘autosalon’ en het overweegt dat nu ook weer te doen.