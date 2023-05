Massaal problemen met AdBlue waardoor auto's niet meer willen starten

Door: BV

In theorie is AdBlue een additief dat zinvol is om de uitstoot van dieselwagens properder te maken. In de praktijk blijken er toch wat problemen op te duiken. Testaankoop ziet vooral bij twee merken storingen. En dat kan een dure grap worden.

Bepaalde moderne dieselwagens hebben naast een brandstoftank ook een AdBlue-tank. AdBlue is een additief op basis van water en ureum dat dient voor de nabehandeling van uitlaatgassen. De vloeistof mengt zich met de schadelijke uitlaatgassen en zet de stikstofoxides om in stikstof en water. Regelmatig moet de AdBlue-tank gevuld worden, een extra klus die bestuurders weleens verrast. Nochtans word je er op tijd voor gewaarschuwd via een sensor in de tank en een lampje op het dashboard. Is de AdBlue-tank leeg, dan start de auto niet meer.

‘Starten verboden’

AdBlue maakt dieselwagens dus een stuk properder. Consumentenorganisatie Testaankoop krijgt echter veel klachten binnen over storingen, vooral (maar niet alleen) bij wagens van Citroën en Peugeot. Geen prettig nieuws, want zo’n nieuwe AdBlue-tank kost je pakweg 1.200 euro, waarschuwt Testaankoop. Wat er verkeerd loopt? Zogezegd is de tank bijvoorbeeld leeg, terwijl dat niet het geval is. Of er verschijnt een foutmelding: ‘Fout in de motor: voertuig repareren’ of ‘Starten verboden binnen 1.000 km’.

Duizend klachten

De consumentenorganisatie roept bestuurders op om zich te melden en kreeg intussen al ruim duizend probleemgevallen binnen. Een signaal dat er iets aan de hand is. “Onze bedoeling is om de autofabrikanten wiens auto’s door het AdBlue-probleem getroffen worden, aan te sporen om oplossingen te zoeken voor de betrokken eigenaars”, zegt Laura Clays, woordvoerster van Testaankoop. “Met alle klachten trekken we naar de fabrikanten en vragen we om het AdBlue-systeem gratis te laten vervangen of om alle kosten terug te betalen.”