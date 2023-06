Elektrische hippiebus van VW gaat full size en herovert Amerika

Door: BV

Als er één elektrische Volkswagen is die het hart van de autoliefhebber moet kunnen veroveren dan is het deze wel: de ID.Buzz. Doet hij dankzij z’n vette knipoog naar het verleden.

Onderhuids is er natuurlijk niks historisch aan de ID.Buzz. Het is gewoon de zoveelste iteratie van het elektrische platform van Volkswagen. Basiscomponenten die steeds met een ander sausje overgoten worden. Al moet gezegd - bij een test bleek deze saus wel erg goed bij de basis te passen.

De ID.Buzz zoals die tot op heden in de catalogus stond, was best compact. Té compact voor Amerika, oordeelden de Duitsers. Maar nu introduceert het merk een versie met lange wielbasis. Daarmee gaat de Buzz van pakweg 4,75 meter naar net geen 5 meter totale lengte. Winst die integraal tussen beide assen wordt toegevoegd en daarom ook grotere schuifdeuren omvat.

Aan de binnenkant heeft die aanpassing tot gevolg dat er nu ruimte is voor een extra zetelrij. Er komt een 2/2/2-opstelling met zes zetels met individuele armsteunen of een 2/3/2 combinatie met een traditionele bank in het midden. De kofferinhoud (met twee plaatsen in gebruik) groeit daardoor aan tot een forse 2.496 liter. En met vijf plaatsen in gebruik blijft nog altijd 1.340 liter over - meer dan de meeste auto’s met neergeklapte achterbank kunnen aanbieden. En ja, ook hier komt een zuivere bestelwagenvariant van, al is het daar nog even langer op wachten.

Grotere batterij voor meer rijbereik

De extra zetels is niet het enige dat VW doet met de extra ruimte. Naast de gekende 77kWh (82 kWh bruto) accu, wordt er nu ook een 85kWh grote batterij (91 kWh bruto) beschikbaar. Voor meer elektrisch aangedreven kilometers tussen laadbeurten, al is het definitieve rijbereik nog onbekend. Er is nog steeds een versie met louter achterwielaandrijving en 286pk. Maar er wordt nu ook een snellere variant met vierwielaandrijving aangekondigd. Die heet naar analogie met andere pittige versies uit het elektrische VW-aanbod ‘GTX’. Goed voor 339pk en een sprinttijd naar 100km/u die slinkt tot 6,4 seconden. Schrikwekkend snel voor een busje. De topsnelheid wordt ook wat opgekrikt, maar dat is tegenwoordig gewoon een kwestie van programmeren.

Andere verbeteringen

Volkswagen neemt de gelegenheid te baat om meteen te reageren op kritiek van het eerste uur. Zo zijn de Duitsers eindelijk tot de conclusie gekomen dat hun bedieningssysteem zonder fysieke knoppen zò onhandig is dat misschien klanten kost. Let wel, de knoppen doen nog steeds hun herintrede niet, maar er zit nu wel een groter aanraakgevoelig scherm waarop de bediening voor courante zaken als zetelverwarming en airco permanent zichtbaar zijn. Over die airco gesproken - daarvoor wordt nu een nieuwe warmtepomp ingezet. Dat moet de ID.Buzz minder temperatuursgevoelig maken - we hebben het dan natuurlijk over af te leggen kilometers.

Nu ook voor Amerika

Zoals gezegd - de ID.Buzz maakt nu de eindelijk de oversteek naar Amerika - toch de plaats waar de mythische status van z’n conventioneel aangedreven voorgangers is ontstaan. Het is meer dan 20 jaar geleden dat het Amerikaanse publiek nog eens een busje van Volkswagen kon kopen.