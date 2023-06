Onderzoek: banden al bij beperkte slijtage veel onveiliger dan gedacht

Door: BV

Het profiel van de band is cruciaal voor de werking ervan. Dat is logisch. Als de groeven onvoldoende diep zijn, dan kan de band niet meer naar behoren functioneren. Dat is vooral bij slecht weer een probleem, want de bandentekening is daar verantwoordelijk voor het afvoeren van water en sneeuw. Daarom is er ook een minimale profieldiepte van 1,6 millimeter, die wettelijk is vastgelegd.

Veel meer risico op ongelukken

Uit onderzoek dat vandaag door TestAankoop wordt gepubliceerd en werd gevoerd in samenwerking met FIA (de Internationale AutomobielFederatie) en de Duitse automobilistenvereniging ADAC, blijkt nu dat de gevolgen van slijtage ernstiger zijn dan vaak wordt aangenomen. Ook bij weinig slijtage worden de prestaties al grondig beperkt.

Het onderzoek bekijkt de prestaties van zes verschillende banden, allemaal van gereputeerde merken (Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Yokohama en Nokian) in tal van verschillende slijtageprofielen (gelijke slijtage, ongelijke slijtage). De conclusie: zelfs bij een gemiddelde profieldiepte tussen 2,2 en 3 millimeter stijgt het risico op ongevallen door verminderde prestaties van de banden al fors. Bij droog weer heb je dan al 38 procent meer risico. In slechte weersomstandigheden stijgt dat nog. Er komt 64 procent bij op natte wegen en op sneeuw (met winterbanden) wordt dat zelfs 82 procent. Op sneeuw staat een wagen met goede banden stil op het moment dat een auto met versleten banden (die nog binnen de wettelijke norm vallen) nog 13,5 à 16km/u rijdt.

Banden sneller vervangen dan wettelijk verplicht

Testaankoop roept op om banden niet te gebruiken tot ze het wettelijke minimum hebben bereikt, maar ze sneller te vervangen. Zomerbanden zouden niet minder dan 3 millimeter profiel moeten hebben en voor een winterband is zelfs 4 millimeter als minimum aanbevolen.

4 tips van TestAankoop om de veiligheidsrisico’s bij bandenslijtage te verminderen

- Controleer regelmatig de slijtagepatronen van de banden en raadpleeg een specialist bij ongelijke slijtage

- Volg de instructies van de fabrikant en houd de aanbevolen bandenspanning aan

- Vervang winterbanden wanner de lamellen niet meer zichtbaar zijn. Vooral belangrijk bij sneeuw.

- Vervang winterbanden bij een profieldiepte van 4 mm en zomerbanden bij 3 mm