Fiat brengt de Topolino terug als schattige stadsauto

Door: BV

Fiat brengt de Topolino uit. Dat is eigenlijk een kloon van de elektrische vierwielers voor stadsgebruik Citroën Ami en Opel Rocks-e. Officieel is het geen auto, maar veeleer een elektrische scooter met vier wielen. Het zijn voertuigen die de Europese bevolking hopelijk mobiel kunnen houden, nu de prijs van nieuwe auto’s de pan uit swingt.

Topolino, komt dat niet bekend voor?

De naam Topolino klinkt liefhebbers van het merk wellicht bekend in de oren. Dat betekent ‘kleine muis’ in het Italiaans. Het was hoe de eerste Fiat 500 in de volksmond bekend werd. Lang geleden trouwens, we hebben het over 1936.

Het is niet die originele 500 die model stond voor de opvallende styling, maar de generatie uit 1957. Dezelfde auto die ook model stond voor de huidige vorige en nieuwe 500 (uit 2007 en 2020 resp.), waarvan op haar beurt ook de styling van de 500X (crossover) en 500L (monovolume) is afgeleid. Of hoe de Italianen maar wijn uit datzelfde vaatje blijven tappen…

De Topolino valt trouwens wel op, met z’n retro-smoel, matte kleuren, namaak-metalen voorbumper en natuurlijk ook door de aanwezigheid van touwen in de plaats van traditionele deuren. Ook dat is weer een knipoog naar het verleden: de klassieke Fiat 500 Jolly. Je zit daarnaast ook nog eens een onder verwijderbaar stoffen dakje. Zo origineel komen de Citroën en Opel lang niet voor de dag…

Voor de duidelijkheid: het ding is piepklein. Amper 2,41m lang. Aan boord kunnen twee personen die zich over een afstand van maximaal 70km kunnen verplaatsen met een snelheid van maximaal 45km/u. Een 5,5kWh lithium-ion accu en 8pk sterke elektromotor zijn de belangrijkste technische componenten. Ermee rijden kan in ons land onder bepaalde voorwaarden vanaf 16 jaar en er zijn zelfs landen waar je slechts 14 jaar jong moet zijn.

Het lijkt erop dat Fiat effectief Europese ambities heeft met de Topolino, al zal het zwaartepunt ongetwijfeld in Italië liggen. Soortgelijke elektrische vierwielers, zoals de XEV Yoyo van Chinese makelij, zijn er al erg populair. En in Turijn, de geboorteplaats van Fiat, rolt ook al de Microlino van de markt - overigens twee modellen die aan een grotere actieradius en fluksere prestaties ook een hoger prijskaartje koppelen dan straks wellicht voor deze Topolino het geval is.