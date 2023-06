R333 Limited Edition test hoe duur je een VW Golf kan maken

Door: BV

Volkswagen schudt nog eens een gelimiteerde oplage van de Golf R uit de mouw. 333 Limited Edition heet die. Toepasselijk zou je kunnen zeggen want net als de Golf R 20 Years Edition vorig jaar, puurt ook dit model 333pk uit z’n tweeliter viercilinder. En er worden ook nog eens 333 stuks van het model gemaakt.

Eerst even over de techniek: de trekkracht is met maximaal 420Nm gelijk aan die van de ‘gewone’ Golf R. Maar er zijn wel semi-slick-banden, er is een speciale uitlaatlaan van Akrapovic - een merk dat doorgaans niet bekend staat om z’n discrete geluid - en de begrenzer is 20km/u toleranter. Dat wil zeggen dat er pas bij 270km/u wordt beteugeld. Het sprintje naar 100km/u neemt 4,6 seconden in beslag - wat één tiende vlotter is dan een gewoon model.Verder mag je bij die technische kenmerken ook nog een opvallende gele metaalkleur met zwarte stickers tellen.

Hoe duur?!

De Golf R 333 is in elk geval niet goedkoop. Vorig jaar kon je de Golf R 20 Years Edition in Duitsland nog kopen voor 59.995 euro. Inmiddels is de prijs als gezwollen naar 76.410 euro. Niet dat het er nog toe doet, zelfs aan deze prijs zijn ze naar verluidt al allemaal uitverkocht.