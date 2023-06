LBX: Toyota Yaris Cross, maar dan van Lexus

Door: BV

Lexus heeft een nieuw instapmodel. Dat is deze nieuwe LBX - eigenlijk een wat luxueus uitgedoste Toyota Yaris Cross. Een kleine crossover dus.

Vervanging Lexus CT 200h

De LBX moet de Lexus CT 200h vervangen. Of liever - doen vergeten. Met die compacte hatchback zou de luxedochter van motorgigant Toyota eerder al eens Europa naar z’n hand zetten. Maar het liep toch even anders. De CT kon geen deuk slaan in de verkoopscijfers van geviseerde concurrenten als de BMW 1-Reeks, Audi A3 en Mercedes A-Klasse. Hij kende wel een lange carrière, waarin het model meermaals wat werd opgefrist.

Europees ontwerp

De LBX meet van kop tot staart 4,19m, is 1,82m breed en rust op een wielbasis van 2,58m met een koffervolume van 338l. Allemaal perfect normale afmetingen voor een crossover in het B-segment. Het uiterlijk is erg generisch. Dek met je vinger maar eens het logo af. Dit zou eender welke Aziatische of Chinese auto kunnen zijn. Nochtans beweert Lexus dat het design bijna helemaal in Europa is getekend.

De ingrediënten voor de mechaniek kunnen we zo onderhand blind opsommen: het is een hybride Toyota, dus er wordt gebruik gemaakt van een CVT-versnellingsak, hier gecombineerd met een driecilinder voor een maximumvermogen van 136pk en een trekkracht van 185Nm. Niet meteen exotische cijfers, maar omdat het model maar 1280kg op de weegschaal zet kan je er toch vlot mee naar 100km/u. Dat duurt 9,2 seconden. Overigens heb je in de basisuitvoering onder deze ‘premium’ Japanner een achterophanging zitten met een simpele vervormbare dwarstraverse. Alleen de versie met optionele vierwielaandrijving krijgt een volledig onafhankelijke ophanging rondom. Lexus hoopt dat een 12,3” infotainmentscherm daar de aandacht van van afleidt.

Tegen het eind van het jaar moet het model in Europa te koop zijn.