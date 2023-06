Kleine auto, groot succes? Volvo onthult elektrische EX30

Door: RVDB

Een vaak gehoorde kritiek is dat elektrische auto’s vandaag nog veel te duur zijn. Met de kleine SUV EX30 doet Volvo een verdienstelijke poging om daar iets aan te veranderen. Maar wat heeft deze ‘EX90 in zakformaat’ allemaal te bieden? En is hij wel betaalbaar?

Jim Rowan, CEO van Volvo, stak het tijdens de presentatie van de Volvo EX30 niet onder stoelen of banken: “We weten dat de prijs en de eigendomskosten nog altijd een van de grootste uitdagingen zijn wanneer mensen overwegen om op een elektrische wagen over te stappen. Met de Volvo EX30 willen we premium, volledig elektrische mobiliteit naar een breder publiek brengen.” Na de voorstelling van de grote EX90 vorig jaar – die wel al te koop is maar nog niet geleverd wordt – was een veelgehoorde opmerking dat deze SUV wel erg duur is. Vanaf 103.500 euro om precies te zijn.

De nieuwe EX30 tapt uit een ander vaatje en mikt op een breder publiek. Het lijkt de ideale oplossing voor jonge professionals met een bedrijfswagen. Hoe je het ook draait of keert, een basisprijs van 38.990 euro blijft veel geld voor een particulier. Maar op de bedrijfswagenmarkt durven we deze EX30 gerust een succesvolle toekomst te voorspellen. “Hij kost ongeveer evenveel als een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor”, aldus Jim Rowan.

‘Slimme’ besparingen

Voor een elektrische SUV is de EX30 best aantrekkelijk geprijsd. Hoe heeft Volvo dat voor elkaar gekregen? Ten eerste is de EX30 erg compact gehouden: 20,7 cm korter dan de XC40. Ten tweede wordt hij in China gebouwd op dezelfde basis als de Smart #1 (Volvo-eigenaar Geely bezit ook de helft van Smart). Ten derde koos Volvo voor een goedkopere LFP-batterij (lithium-ijzerfosfaat) met rijbereik van 344 km in de basisversie. In de EX30 met ‘extended range’ (vanaf 44.240 euro) ligt dan weer een duurdere NMC-batterij (lithium, nikkel, mangaan en kobalt) waarmee een theoretisch rijbereik van 480 km mogelijk is. Er is ook nog een sterkere variant met twee elektromotoren en vierwielaandrijving, goed voor 428 pk (vanaf 50.490 euro). Dit is zelfs de snelste Volvo ooit: 0 tot 100 km/u in 3,6 seconden.

In het interieur moet je niet zoeken naar instrumenten voor de bestuurder (er is maar één centraal scherm), een lederen bekleding (vegan is trendy) of een handschoenkastje (gebruik de middenconsole). Wel vind je er een scherm van 12,3 duim met handige ingebouwde Google-functies (Maps, Assistant), een soundbar over de volledige breedte van het dashboard en kleurrijke sfeerverlichting. Materialen werden maximaal gerecycleerd, bijvoorbeeld uit jeans. Achterpassagiers kunnen hun smartphone kwijt in een zakje aan de rugleuning.

Veiligheid

Op veiligheid en technologie heeft Volvo duidelijk niet bespaard. Om rekening te houden met druk stadsverkeer, zitten in de achterbumper sensoren die je waarschuwen voor achteropkomende fietsers, bromfietsers of lopers wanneer je de deur wilt openen. De Park Pilot Assist zoekt een parkeerplaats en doet het parkeerkunstje helemaal automatisch. Ook handig: met de EX30-app deel je een digitale sleutel met vrienden. Je kunt je smartphone gebruiken als sleutel indien die NFC-technologie ondersteunt.

Cross Country

De EX30 is nu al te bestellen voor wie blind vertrouwt op de foto’s en video’s. De productie begint over enkele maanden en in het eerste kwartaal van 2024 levert Volvo de eerste exemplaren in België. In 2024 staat al meteen een extra variant op het menu: de EX30 Cross Country. Die moet het vooral hebben van zijn hogere bodemvrijheid, zwarte wielen, optioneel dakrek en allerhande bescherming uit kunststof rond het koetswerk. Alles wat kan helpen om als kleine auto toch stoer en avontuurlijk over te komen.