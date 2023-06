Rijbewijs met punten wordt gebuisd

Door: RVDB

Je rijbewijs verliezen als je twaalf strafpunten hebt verzameld? Dat is wat een groot deel van de Vivaldi-regering graag wil om de automobilist verder te beteugelen. Toch lijkt de invoering van het rijbewijs met punten op de valreep te mislukken. Voor de zoveelste keer intussen.

Al dertig jaar geleden sprak de Belgische politiek over de invoering van het rijbewijs met punten, toen ene Jean-Luc Dehaene nog premier was van ons land. Ook de huidige federale regering legde het thema opnieuw op tafel. De Vivaldi-partijen spraken in het regeerakkoord af dat ze het systeem zouden onderzoeken. Dat is intussen gebeurd. Niet alleen de anti-autopartijen Groen en Ecolo, maar ook cd&v, Open Vld en Vooruit zijn voorstander van het rijbewijs met punten. De grote Franstalige partijen PS en MR zetten echter de hakken in het zand.

Twaalf strafpunten

De federale regering probeert een akkoord te vinden over het rijbewijs met punten om recidive tegen te gaan. Concreet zouden automobilisten strafpunten verzamelen, afhankelijk van het aantal en de ernst van hun overtredingen. Zodra een automobilist twaalf strafpunten heeft, wordt zijn of haar rijbewijs ingetrokken. Het rijbewijs terugverdienen, kan pas na een soort ‘verbeteringstraject’ op kosten van de overtreder.

Verkeersinstituut Vias is wel te vinden voor zo’n rijbewijs met punten, dat al in 22 Europese landen toegepast wordt (met wisselend succes overigens). “In Frankrijk heeft het rijbewijs met punten geleid tot meer mensen die zonder rijbewijs rondrijden”, stelt een MR-woordvoerder in De Standaard.

Tegenvoorstel

De PS en MR zijn tegen, waardoor het systeem er volgens VTM Nieuws alweer niet komt. Beide partijen lanceerden wel een tegenvoorstel met een pakket van andere maatregelen voor de verkeersveiligheid, zoals een speciale databank met overtreders, een hogere pakkans, meer sensibilisering en hogere straffen. Maar dat voorstel kan (onder meer bij Vooruit) op weinig enthousiasme rekenen.

“Iedereen is akkoord dat de verkeersveiligheid moet verbeteren. Maar een rijbewijs met punten is niet de oplossing. Wij vragen proportionele boetes, dat is doeltreffender en eerlijker”, aldus PS-voorzitter Paul Magnette. Kortom: de partijen binnen de Vivaldi-regering zijn het helemaal niet eens.