Tesla moet auto terugbetalen aan ontevreden Belgische klant

Door: RVDB

Dit verhaal illustreert hoe ongepast Tesla soms omgaat met klanten. Een Belgische Tesla-rijder was zo ontevreden dat hij naar de rechtbank trok en die gaf hem gelijk. Vooral de tegenwerking van Tesla valt op.

HLN pakt uit met een opmerkelijk verhaal van een Tesla-rijder die op z’n zachtst gezegd niet blij was met de kwaliteit van zijn auto én de dienstverlening van het Amerikaanse merk. De man, die niet met zijn naam in de krant wil, getuigt over zijn ervaringen met de Model S P100D.

De wagen kampte van in het begin met veel gebreken en op een bepaald ogenblik beloofde Tesla de wagen terug te nemen bij een volgend voorval. “Toen de auto voor de zoveelste keer binnen moest, vroegen ze mijn rekeningnummer. Drie weken later kwamen ze op hun belofte terug en zeiden ze dat ze onderdelen zouden blijven vervangen”, vertelt de Tesla-rijder.

Voor de rechter

In juni 2019 heeft de man Tesla gedagvaard en nu heeft het hof van beroep in Antwerpen een uitspraak gedaan over deze zaak. De klacht van de Tesla-rijder is terecht, oordeelt de rechtbank. Een expert stelde vast dat de auto inderdaad veel gebreken vertoonde, van wispelturige sensoren waardoor de parkeerfunctie niet werkt, tot de kofferklep die niet goed vergrendelt, plotse remingrepen, een scherm met rare kuren en een laadpoort die niet opent. Een hele waslijst met gebreken dus.

‘Selectieve’ medewerking

Wat de rechtbank nog het meest tegen de borst stuit, is de houding van Tesla in het onderzoek. Tesla gaf aan de expert maar een deel van de loggegevens vrij, zogezegd omdat die ‘persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen’ zouden bevatten die niet relevant zijn voor het onderzoek. “Via Tesla in de Verenigde Staten kregen we wel logbestanden. Die bevatten andere informatie: er ontbraken bijvoorbeeld ritten”, weerlegt de Tesla-rijder. De rechtbank besluit dat Tesla fouten probeert te verbergen en verplicht Tesla om de wagen van 156.800 euro volledig terug te betalen. Het Amerikaanse merk hoopt nog te ontsnappen via cassatieberoep.

Meeste klanten wel tevreden

Hoewel het niet de eerste keer is dat zulke ‘horrorverhalen’ opduiken – enkele maanden geleden verloor een Amerikaanse bestuurder van een nieuwe Tesla Model Y zelfs zijn stuurwiel op een snelweg – blijven de meeste Tesla-rijders echt fan van het merk. In een recent Duits onderzoek van Dataforce kwam Tesla zelfs als beste uit de bus qua merkentrouw. Maar niet iedereen is dus positief.