Autosalon gekaapt door slimme Nederlanders

Verwarring troef rond het Autosalon van Brussel. Organisator Febiac heeft de editie van 2024 ruim op voorhand afgelast. Maar nu komt de Nederlandse eventorganisator 402 Automotive met een ‘Autosalon 2.0’ op precies dezelfde locatie, ook in januari. Kan dit zomaar?

Op 26 mei besloot automobielfederatie Febiac dat er geen (fysiek) Autosalon komt in januari 2024. Nochtans was die editie al aangekondigd op de laatste dag van het Salon begin dit jaar. Maar er bleek onvoldoende interesse bij de auto-importeurs om de bezoekers een representatief Salon voor te schotelen. Febiac hield de eer aan zichzelf en trok er de stekker uit. Liever geen Salon, dan een ‘gedeeltelijk’ Salon.

Autosalon 2.0

Verrassend is dan ook het nieuws dat er toch een zogenaamd Autosalon 2.0 zou komen in Brussels Expo. Dat meldt althans de Nederlandse eventorganisator 402 Automotive. Die heeft zijn kans geroken om zelf een Belgisch auto-event in elkaar te steken. “Wij organiseren al meer dan 25 jaar autoshows in binnen- en buitenland. Na het bericht over het wegvallen van het Autosalon van Brussel besloten we meteen om in januari 2024 ‘vol gas’ te geven op een nieuwe Europese Autoshow”, aldus Ronald van den Broek van 402 Automotive.

“Sinds ook het Autosalon van Genève naar Qatar is verhuisd – gepland in oktober dit jaar – is er niet alleen behoefte aan een nationaal salon voor de introductie en verkoop van personenwagens, maar ook aan een nieuw Europees platform voor supercars en hypercars. We hebben al toezegging voor een aantal bijzonder exclusieve automodellen die je kunt verwachten in de Dreamcar Hal”, zegt Ronald van den Broek.

Waar en wanneer?

Naast de introductie en presentatie van diverse automerken, zal er aandacht zijn voor supercars en hypercars, autosport en performance cars. Ook motoren komen terug in de nieuwe auto- en motorbeurs. Die zou plaatsvinden van 17 tot en met 21 januari 2024 in de hallen 5 tot en met 9 en 11. Bij Brussels Expo werd een optie genomen op deze hallen. “Dit is dezelfde configuratie als het laatst georganiseerde salon afgelopen januari (wat niet klopt, hal 8 was er niet meer bij, n.v.d.r.). In samenspraak met deelnemende merkverdelers zou de duur van de beurs nog aangepast kunnen worden. De organisatie is momenteel in gesprek met verschillende merkverdelers om te bezien welke de juiste randvoorwaarden zijn voor deelname aan Autosalon 2.0.”

Enkele problemen

Opvallend is dat de organisatie van het nieuwe event spreekt over ‘merkverdelers’ in plaats van importeurs, hoewel dealers doorgaans te weinig budget hebben voor beurzen van deze omvang. Merken investeren (letterlijk) miljoenen in het Autosalon.

Ook wordt in de persmededeling gesproken over ‘Autosalon 2.0’ en ‘Dreamcar Hal’, terwijl Febiac de rechtmatige eigenaar is van de merknamen (Autosalon, Dream Cars, Salon enzovoort). Daar begeeft 402 Automotive zich op juridisch glad ijs. De autofederatie reageert: “Febiac wenst het brede publiek erop te wijzen dat deze door derden georganiseerde evenementen (voor zoverre deze zullen doorgaan) op geen enkele manier gelinkt zijn met de door Febiac georganiseerde evenementen met onze merknamen.”

“Dat derden gebruik maken van de naam van het Autosalon en Dream Cars om de aandacht naar hun evenementen te trekken, schept verwarring. Er kan geen Autosalon of Dream Cars georganiseerd worden zoals dit bij de bevolking bekend is”, aldus Andreas Cremer, CEO van Febiac. In 2024 komt er geen fysiek Autosalon, maar over een alternatieve, digitale editie in 2024 of een nieuw Autosalon in 2025 is nog niets beslist.