Fietsstraat wordt peststraat: binnenkort GAS-boetes voor inhalen fietsers

Veel automobilisten vinden het hemeltergend, maar in een fietszone mag je fietsers niet inhalen, zelfs als die amper vooruitgaan. En het wordt nog wat vervelender, want binnenkort kan elke gemeente je hiervoor een GAS-boete opleggen.

Tegenwoordig duiken steeds vaker fietsstraten op. Sinds 1 april 2023 moeten we eigenlijk spreken over een ‘fietszone’ in plaats van een ‘fietsstraat’. De fietszone wordt aangekondigd met een blauw verkeersbord (F111) met een witte fietser en een rode auto. Soms is het wegdek ook rood geschilderd.

In zo’n fietszone krijgen fietsers een voorkeursbehandeling. Auto’s of motorfietsen mogen er nog wel rijden met een (vaak zelfs onmogelijke) maximumsnelheid van 30 km/u, maar zijn er ‘te gast’. Dat betekent onder meer dat gemotoriseerde voertuigen er niet mogen inhalen, hoe traag de fietsers ook rijden. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete van 58 euro.

De politie heeft blijkbaar te weinig middelen om dit te controleren. Het Nieuwsblad bericht dat de ministerraad beslist heeft dat GAS-ambtenaren binnenkort deze boetes mogen uitdelen. De nieuwe regel treedt eind 2023 of begin 2024 in werking.

Hiermee creëert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voor de gemeentes een extra manier om munt te slaan uit ongeduldige automobilisten, nadat gemeentes eerder ook al de inkomsten van kleine snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 zelf mochten innen. De automobilist wordt hier dus opnieuw als inkomstenbron voor de gemeentekas gebruikt.

De GAS-boete voor het inhalen van fietsers bedraagt 58 euro. Geen verschil dus met de huidige boete, maar een GAS-boete wordt door veel burgers als minder rechtvaardig beschouwd. De GAS-ambtenaar is tegelijk rechter en partij. En vooral: het is veel moeilijker en duurder om een GAS-boete te betwisten, waardoor het louter financieel vaak de moeite niet loont.