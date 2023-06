Lidl trekt stekker uit gratis laadpalen

Door: RVDB

Je elektrische auto volledig gratis opladen terwijl je winkelt: dat kon niet blijven duren. Gangmaker Lidl stopt ermee omdat het te duur is en te veel bestuurders van elektrische auto’s ervan profiteerden.

Lidl stond al enkele jaren bekend om de gratis laadpalen op parkings van zijn winkels. Het idee: meer klanten met elektrische auto’s aantrekken die hun auto opladen tijdens het winkelen (idealiter in de Lidl uiteraard). Het proberen waard, maar nu er alsmaar meer elektrische auto’s rondrijden, botst het systeem op zijn (budgettaire) limieten. En daarom grijpt Lidl in.

Betalend systeem

“We schakelen over naar een betalend systeem”, vertelt woordvoerster Isabelle Colbrandt in Het Belang van Limburg. “Een precieze datum is er nog niet, maar dat zal niet lang meer duren. De reden is dat het niet houdbaar en betaalbaar is om gratis laden aan te bieden, zeker ook door de hoge energieprijzen van vorige winter. Onze klanten zullen wel nog een voordeeltarief krijgen bij de betalende laadpalen.”

Lidl is trouwens niet de enige winkel die inziet dat het te duur wordt. Ook Delhaize (dat zijn netwerk van snelladers trouwens fors uitbreidt) en Ikea maken het betalend. Bij supermarkten Jumbo en Colruyt moet je nu al betalen om je elektrische auto op te laden.

Mislukt model

In een reactie aan HLN zegt Jochen De Smet, voorzitter van sectorfederatie EV Belgium, dat het systeem van gratis laadpalen zijn doel voorbijschiet. “Supermarkten hebben snelladers op hun parking gezet om klanten te lokken. In de praktijk blijkt dat echter niet te lukken. De snelladers worden gebruikt door elektrische rijders die gewoon passeren, even stoppen en weer vertrekken. Het model klopt niet zoals het is opgezet.”