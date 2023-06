Ex-topman Carlos Ghosn eist meer dan miljard dollar van Nissan

Door: RVDB

Ken je Carlos Ghosn nog? De voormalige topman van Renault en Nissan viel in 2018 van zijn voetstuk na beschuldigingen van geldverduistering. Hij ontsnapte in ware James Bond-stijl aan zijn huisarrest in Japan. Nu wil hij terugslaan met een stevige schadeclaim aan het adres van Nissan.

Even terug naar eind 2018. De autowereld wordt opgeschrikt door de arrestatie van Carlos Ghosn in Japan wegens fraude. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat het om een complot gaat van Nissan-directieleden om een fusie met Renault te verhinderen (waar Ghosn toen ook CEO was). Ghosn werd in Japan onder huisarrest geplaatst, maar slaagde erin om in 2019 te vluchten naar zijn thuisland Libanon … door zich te verbergen in een kist voor geluidsapparatuur en mee te vliegen met een privéjet. In Japan riskeert hij nog altijd vervolging omdat hij jarenlang (een deel van) zijn inkomsten niet zou aangegeven hebben en Nissan eist ook nog een schadevergoeding.

“Lange strijd”

Sinds zijn ontsnapping leeft Ghosn in Libanon, waar hij nu een klacht indiende bij de openbare aanklager van het Hof van Cassatie. Ghosn beschuldigt Nissan en twaalf personen (Nissan-medewerkers) van misdrijven zoals laster, smaad en het fabriceren van bewijsmateriaal. “We hebben een lange strijd voor ons. We gaan vechten tot het einde”, vertelt Ghosn aan persbureau Reuters. Hij viseert in de eerste plaats Nissan, momenteel niet Renault. “Ik sluit niets uit voor de toekomst. Maar vandaag concentreren we ons op het complot van Nissan”, aldus Ghosn.

Ghosn eist 588 miljoen dollar voor de verloren inkomsten en kosten, naast 500 miljoen dollar voor de tegen hem genomen strafmaatregelen. Samen dus meer dan een miljard dollar, maar voor Nissan mag dat geen probleem zijn. “Het is een groot bedrijf met veel bezittingen”, merkt Ghosn fijntjes op.

Lucratieve aanbiedingen

De voormalige topman vertelt ook dat hij lucratieve aanbiedingen kreeg van de Volkswagen-groep, Ford en General Motors, maar toch besloot om te blijven na de financiële crisis in 2008 en 2009. Volgens hem werden de inspanningen van Nissan om hem beter te vergoeden en aan boord te houden bewust in een crimineel daglicht geplaatst omdat dat “voor de samenzweerders de enige manier was om van mij af te geraken als voorzitter van de raad van bestuur”. Benieuwd hoe deze kwestie afloopt. In september is een hoorzitting gepland in Libanon.