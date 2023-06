Vuilbakken moeten zone 30 populairder maken

Door: RVDB

Dat de zone 30 niet geliefd is bij automobilisten, is een understatement. 30 km/u is op veel plaatsen tergend traag, is de heersende overtuiging. Daarom voelt een afvalophaler zich geroepen om een merkwaardige actie te ondernemen die de zone 30 populairder moet maken.

In zijn magazine ‘Glashelder’ lanceert IDM (Intercommunale Durme-Moervaart) een oproep naar bewoners van straten met een zone 30. Deze bewoners kunnen bij hun gemeente gratis enkele zone 30-stickers afhalen om op hun afvalcontainers te kleven. Op één zijde in een eenrichtingsstraat en op twee zijden in andere straten.

Zes locaties

Om geen verwarring te creëren op plaatsen waar je sneller mag rijden, zijn de stickers alleen bedoeld voor wie effectief in een straat met zone 30 woont. Voorlopig zijn er slechts zes locaties – de regio van deze intercommunale – waar de stickers aangeboden worden via de gemeentelijke diensten, namelijk Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate.

Herinnering

“In een straat waar afvalbakken buitenstaan op de dag van ophaling worden automobilisten nog eens herinnerd aan de geldende verkeersregels. En zo kunnen onze ophalers ook veilig hun werk doen”, luidt de uitleg. “De bedoeling is om de verkeersveiligheid in the picture te plaatsen”, zegt IDM-voorzitter Piet Penneman bij AVS. “We zien dat mensen zich moeilijk kunnen houden aan de snelheidslimiet, vooral in de zone 30.”

Daar heeft de man een punt: amper twee op de tien automobilisten respecteren de snelheidslimiet in de zone 30, zo bleek onlangs nog uit een gedragsmeting van verkeersinstituut Vias. Er is met andere woorden meestal totaal geen draagvlak bij de bevolking voor de zone 30. Benieuwd of deze actie iets oplevert en hoeveel stickers er effectief op de afvalcontainers belanden…