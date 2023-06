Dit bekende automerk wil vliegende auto’s bouwen

Door: RVDB

Veel automobilisten dromen ervan om te kunnen vliegen en de files te vermijden, zeker in België. Die droom wordt misschien werkelijkheid want verschillende bedrijven ontwikkelen momenteel vliegende auto’s.

Wie in 2018 het Autosalon van Brussel bezocht, kon er onder meer de Nederlandse PAL-V Liberty ontdekken. Maar er zijn nog veel meer bedrijven bezig met zulke ‘vliegtuigen’. Hyundai bijvoorbeeld, dat via zijn dochterbedrijf Supernal de S-A1 bouwde, een kruising tussen een vliegtuig en een helikopter die verticaal opstijgt en landt op een platform.

Suzuki en SkyDrive

Nu ziet ook Suzuki potentieel in auto’s die in staat zijn om te vliegen. De Japanse autoconstructeur helpt SkyDrive voor de productie van vliegende auto’s. SkyDrive zal hiervoor de productiefaciliteiten van Suzuki gebruiken, meer bepaald een fabriek in de Japanse prefectuur Shizuoka. SkyDrive zorgt voor het ontwerp van de vliegende auto’s, Suzuki assisteert bij de productie. Suzuki werkt samen met een dochteronderneming van SkyDrive om de productie voor te bereiden en het juiste personeel in te zetten.

Vanaf volgend jaar

“Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met SkyDrive”, zegt Toshihiro Suzuki, voorzitter van Suzuki. “We zullen ambitieuze stappen zetten in de productontwikkeling, zodat we kunnen bijdragen aan de realisatie van mobiliteit die het luchtruim gebruikt voor dagelijks vervoer.” Of die vliegende auto’s snel in België opduiken, valt nog te bezien. Maar de productie start in ieder geval op korte termijn: in de lente van 2024.