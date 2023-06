VW verlaagt productie elektrische auto’s: “vraag valt tegen”

Door: BV

Voor sommige nieuwe auto’s zijn er nog steeds lange wachttijden, maar de autosector lijkt het chiptekort stilaan te boven te komen. Een probleem dat het nota bene zelf creëerde, maar dat is weer een ander verhaal. Uit de inschrijvingscijfers lijkt in zowat heel Europa een opleving van de automarkt af te lezen te zijn, maar in realiteit gaat het wellicht voor een groot deel over het inhalen van achterstallige leveringen. In realiteit gaat het misschien wel helemaal niet goed met de automarkt.

Tot 30% minder vraag naar EV's dan gedacht

De Nordwest Zeitung in Duitsland kopt dat de productie van de Volkswagen-faciliteit in Emden wordt teruggeschroefd. Een extra pijnlijke zaak omdat daar de elektrische VW ID.4 en de nog fonkelnieuwe elektrische ID.7 worden gebouwd. Auto’s waarvoor “de vraag tegenvalt” volgens de voorzitter van de lokale ondernemingsraad. Er zijn wel 30% minder bestellingen dan gedacht. En dat in een periode waarin de vraag naar elektrische auto’s de pan uit zou moeten rijzen.

Volkswagen schrapt tot aan de zomervakantie één schift. De vakantie wordt bovendien verlengd tot vier weken. En in augustus moeten 300 van de 1.500 uitzendkrachten ook niet meer komen opdagen. De lokale minister van Economische zaken laat aan NDR weten dat “de hele auto-industrie “op z’n hoede moet zijn voor een lager dan ingeschatte vraag naar elektrische auto’s”. Ondanks niet aflatende EV-propaganda blijken heel wat consumenten nog terughoudend te zijn.