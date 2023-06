Dumpt BYD tienduizenden elektrische auto’s om subsidies op te strijken?

Door: BV

De grootste fabrikant van elektrische auto’s ter wereld is niet Tesla. En ook niet één of andere Europese voortrekker van auto’s op batterijen. Het is het Chinese BYD (Build Your Dreams). Een bedrijf dat er nu in de media van wordt beschuldigd tienduizenden elektrische auto’s simpelweg te laten wegrotten om subsidies te kunnen opstrijken. BYD zegt dat de beelden vals zijn.

De beelden zijn afkomstig van het Youtube-videokanaal van Winston Sterzel. Een omstreden vlogger die wel vaker een kritisch beeld van China ophangt. Hij weet er naar eigen zeggen heel wat van omdat de Zuid-Afrikaan er jaren woonde.

Dumpen Chinese automerken massaal auto's?

In een tien minuten durende video is te zien hoe op enorme parkeerterreinen duizenden elektrische auto’s van BYD staan te verkommeren. De beelden zouden afkomstig zijn uit de buurt van Hangzhou - een industriële regio in het oosten van China. Naast auto’s van BYD zijn er ook modellen van Geely (de eigenaar van onder meer Volvo en Polestar) te zien. De geparkeerde auto’s zouden vaak niet eens 50 kilometer gereden hebben. Maar ze zijn wel officieel verkocht - de nummerplaat die erop hangt is daar volgens de maker het bewijs van. Het zijn dus geen auto’s die in afwachting van uitlevering geparkeerd staan.

Volgens Sterzel gaat het eigenlijk om subsidiefraude. In China wordt de bouw en verkoop van elektrische auto’s net als in heel wat Europese gesubsidieerd. Dat zou het perverse gevolg hebben dat automerken massaal auto’s bouwen om de subsidies op te strijken, maar die auto’s eigenlijk niet echt verkopen. Volgens BYD is er met de beelden geknoeid en is de beschuldiging ongegrond.

Agressieve expansiepolitiek

BYD voert ook in Europa een agressieve verkoopspolitiek. In ons land kwam het merk eerder al met de Atto 3 op de markt en daar komen binnenkort nog meer modellen bij. Het merk zegt dat het doelstellingen heeft die de gemiddelde temperatuur op aarde zelfs één graad kunnen doen verminderen. In ons land wordt het ingevoerd door Inchcape, dat ook Toyota in ons land verdeelt.