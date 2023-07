600e: Fiat komt terug met auto voor het volk

Door: BV

Het is al meer dan 10 jaar geleden - eerder 13 - dat Fiat de Grande Punto met pensioen stuurde. Het had er miljoenen van gebouwd en toch… was er geen opvolger. Er was niet genoeg geld aan te verdienen. Dankzij de organenbank van Stellantis, is er nu wél een opvolger. De Fiat 600, een 4,17m lange cross-over die technisch ongeveer gelijk is aan de Jeep Avenger - de Auto van het Jaar.

Eén vorm, verschillende afmetingen

Hoewel Fiat een merk is met een bijzonder rijke geschiedenis, grijpt het merk steevast terug naar hetzelfde model: de Fiat 500 uit 1957. Iconisch en… intussen misschien een beetje afgezaagd? Niet dat de Italianen dat vinden want je raadde het al: ook dit is weer een afgeleide van dezelfde vormtaal. Een evolutie van wat we al op de 500X en 500L zagen, om over twee versies van de 500 (de conventioneel aangedreven en de nieuwe elektrische 500e) én de recent voorgestelde Topolino nog maar te zwijgen.

De aandrijving is elektrisch. Onder de vloer zit een 54 kWh accu (51kWh netto) die een 156pk en 260Nm sterke elektromotor voedt. Met het gewicht - minder dan 1,6 ton - valt het al bij al nog mee. Dat verklaart mee hoe de auto aan een WLTP-rijbereik van 400km geraakt. ‘Meer dan 600km in de stadscyclus’ zegt Fiat daarover. De bodemstructuur is eerder eenvoudig, zo worden McPherson veerpoten vooraan gecombineerd met een simpele vervormbare dwarsstraverse achteraan. Geen onafhankelijke ophanging, wat toch ooit - intussen lang geleden - de norm was voor auto’s van meer dan 25.000 euro.

Juist, de prijs. Wanneer de 600 eind dit jaar in de showroom verschijnt, is hij beschikbaar in twee versies: ‘Red’ en ‘La Prima’. De laatste is beter uitgerust dan de eerste. Mag ook wel, want met een vanafprijs van 41.000 euro kost die zo maar eventjes 5000 euro meer dan instapper ‘Red’ die dus vanaf 36.000 euro van eigenaar wisselt.

Geen benzinemotor?

De Jeep Avenger is in sommige landen te koop met een meer conventionele aandrijflijn: een benzine met een beetje elektrische ondersteuning (mild hybrid). Kost een pak minder. Diezelfde combinatie komt er ook voor de 600, maar net als bij de Avenger: niet voor ons land. Enkele Zuid-Europese landen krijgen ‘m. België niet. Wij zijn te rijk. In theorie kan je zo’n 600 op benzine (voorlopig alleen aangekondig en wellicht pas in de loop van volgend jaar in productie) trouwens wel gewoon daar gaan kopen.