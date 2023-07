Kia Picanto onherkenbaar na facelift

Door: BV

De huidige generatie van de Kia Picanto staat al sinds 2017 in de catalogus. Sinds die tijd veranderde er heel wat. Een opfrisbeurt moet ervoor zorgen dat het model nog een tijd meekan. Langer dan de normale productcyclus van 7 jaar. Koetswerk en veiligheidsvoorzieningen werden fors opgewaardeerd.

Ze worden steeds zeldzamer - kleine auto’s. Op enkele jaren tijd halveerde het aantal modellen in het compacte segment op de Europese markt. Kia houdt vol - dat vindt de Picanto een belangrijke toegangspoort voor het merk. Klanten ervan kunnen na verloop van tijd opwaarderen naar andere modellen.

Futuristisch uiterlijk voor vernieuwde Kia Picanto

Aan de structuur van de Picanto, het onderstel, de ophanging en zelfs de aandrijflijn, verandert niks ingrijpends. Het uiterlijk verandert des te meer. Vooral vooraan, waar een futuristische snoet wordt getransplanteerd. De veiligheidsvoorzieningen die hoedanook zes airbags omvatten, worden aangedikt. Er is een automatisch noodremsysteem dat niet alleen auto’s, maar ook fietsen en voetgangers detecteert en een dodehoek- en rijstrookassistent zijn leverbaar als je maar de juiste vakjes aanvinkt.

Het interieur is voorwerp van de typische facelift-verbeteringen. Het belangrijkste wapenfeit daar: een 8” infotainmentscherm met navigatiesysteem en digitale instrumenten. In de koffer past nog steeds 255 liter.

Onder de kap is de Picanto dan weer best eenvoudig. Er éénliter zonder drukvoeding in combinatie met handbediende vijfbak of een optionele gerobotiseerde automaat. Je kan een sportief aangeklede GT-versie krijgen, maar sneller gaat niet niet.